Nové angažmá? I Kubalík má zamířit na trh s volnými hráči

Český útočník Dominik Kubalík se pravděpodobně bude v NHL stěhovat. Podle novináře Marka Lazeruse z The Athletic nedostane od Chicaga kvalifikační nabídku.

Blackhawks tak na něj ztratí podpisová práva a Kubalík se stane od středy volným hráčem.

Český střelec měl v uplynulém ročníku na kontě 32 bodů, jeho předchozí roky byly v Chicagu bodově plodnější.

Je to skoro jisté - Dominik Kubalík nedostane od Chicaga kvalifikační nabídku➡️UFA https://t.co/4h1bYAnvee — Jan Eichler (@Sigi_JE) July 10, 2022

Během roku se spekulovalo o jeho výměně...

„Je to asi normální věc, která se zde děje každý rok. Vždy se probírají jména, kterým se daří, nebo kterým to moc nejde. Je to asi furt dokola," povídal v lednu pro hokej.cz.

„Nevím, zda se na to dá nějak dopředu připravit, ale buď budu tady, nebo někde jinde. I kdybych byl pryč z Chicaga, tak věřím, že by mi jinde dali šanci a že by mě chtěli," říkal tehdy Kubalík.

„Nevím, zda se na to dá nějak dopředu připravit, ale buď budu tady, nebo někde jinde. I kdybych byl pryč z Chicaga, tak věřím, že by mi jinde dali šanci."

Teď to skutečně vypadá, že bude tento 26letý český reprezentant někde jinde.

Trh s volnými hráči se otevře už 13. července. Čeští fanoušci tak budou zvědavi, kdo si vybere Kubalíka nebo i Ondřeje Paláta, který v Tampě podle všeho nemá pokračovat.

I když měl odchovanec Plzně o něco slabší rok, stále je nesmírně kvalitní střelec. Strach o svou budoucnost by tak Kubalík neměl mít.

Kam zamíří trojnásobný účastník MS, který v NHL nasázel ve třech sezonách 66 gólů?

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+