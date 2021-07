Nováček NHL posiloval. Kdo se stal po otevření trhu Krakenem?

Všichni už ví, že od nové sezóny bude v kanadsko-americké NHL působit další tým. Draft Seattlu proběhl už minulý týden, avšak teprve včera se otevřel trh s hráči. Nováček NHL si pár zajímavých jmen vyhlédl a právě na tyto hráče se nyní zaměříme.

Z nově podepsaných hráčů jistě nejvíce osloví jméno Philipp Grubauer. Německý brankář se včera nečekaně stěhoval z Colorada do Seattlu, kde bude podle všeho zastávat roli jedničky. Pokud se nic zásadního nezmění, tak záda by mu měl krýt Chris Driedger. Tým naopak opustil Vítek Vaněček, jenž se vrací do staronového působiště, bude totiž opět hájit bránu Washingtonu Capitals.

„V draftu jsme vzali Vítka, aby byl součástí naší brankářské dvojice, avšak nečekali jsme, že se Grubauer dostane na trh s hráči, takže se situace změnila. O Vítka mělo navíc zájem hned šest klubů,“ okomentoval tento podpis generální manažer Krakenů Ron Francis. Philipp Grubauer podepsal smlouvu na šest let, ročně si vydělá 5,9 milionů dolarů.

Druhým zajímavým podpisem je bývalý útočník St. Louis Blues Jaden Schwartz, který včera se Seattlem podepsal smlouvu na pět let s roční gáží 5,5 milion§ dolarů.

Devětadvacetiletý útočník neprožil příliš dobrou sezónu, když si za 40 odehraných zápasů připsal bilanci 8+13. V předchozích sezónách se Schwartzovi dařilo o mnoho více, když se už čtyřikrát dostal nad hranici dvaceti vstřelených gólů.

„Jaden umí hrát jak dopředu, tak také dozadu. Umí dávat branky, což je důležité. Nejvíce si však ceníme jeho zkušeností a věříme, že bude jedním z lídrů,“ dodal Ron Francis.

Třetím zajímavým jménem je další útočník. Krakenem se stal také bývalý centr Floridy Alexander Wennberg, jenž v novém působišti podepsal smlouvu na tři roky, když si průměrně vydělá 4,5 milionů za rok.

Jedná se především o hráče, který umí své spoluhráče vybídnout skvělou přihrávkou ke skórování, což dokazoval v dresu Columbusu. Po následném přesunu na Floridu však ukázal, že mu není cizí ani přesná střela, když si v šestapadesáti zápasech připsal bilanci 17+12. Jednalo se o první sezóny, kdy švédský forvard měl na svém kontě více branek než asistencí.

„Jsme moc rádi, že jsme Wennberga získali. Jedná se o centra, který je dobrý jak směrem dopředu, tak také směrem dozadu. Myslím, že do týmu dobře zapadne. Navíc bude na začátku sezóny mimo hru Yanni Gourde, takže jsme někoho jako je Alexander potřebovali,“ přidal Ron Francis svůj komentář.

