Nová tvář Ostrovanů: Nejlepší obrana je útok! Zbytek zařídí Sorokin

Lou Lamoriello nedávno oslavil osmdesátiny a nejlepší dárky mu dávají Ostrované. Výhry, už jich mají pět v řadě. Dosahují jich –⁠ pro kluby, kde vládl zkušený funkcionář, co vždy vyžadoval až vojenskou kázeň a netrpěl nikomu výstřelky – netradiční cestou. Hrají agresivně, tlačí se do šancí, soupeře přehrávají. Žádná past ve střední pásmu, žádný prešovský beton, žádná taktika "dopředu můžeš, dozadu musíš." Machři z Long Islandu nasázeli nejvíc gólů z celé Metropolitní divize!

Dnešní hokej už je jinde, ujel mu vlak.

Tyto a podobné výtky měl k Lamoriellovi před sezonou kdekdo. Takoví bookmakeři ale byli obezřetní, newyorský klub drželi v širším poli adeptů na Stanley Cup, čekali od nich nadprůměrné výkony, žádný boj o ligový suterén.

A zatím se zdá, že Isles skutečně nemíří ke dnu.

Ten kádr má pořád sílu. A teď také kouče, co se nebojí nechat hráče přejet červenou čáru. Ne, to není nic proti Barrymu Trotzovi, trenérské legendě, která jednou nejspíš skončí v Síni slávy.

Jde jen o konstatování, že nováček Lane Lambert má kuráž a s nikterak převratně obměněným mančaftem (Alex Romanov budiž čestnou výjimkou) hraje mnohem odvážněji. Útočněji, s elánem. I za cenu chyb v defenzívě a vyloučení.

"Obojí je častější než za Trotze, kdy tým visel na obranné činnosti," napsal nedávno Mike Frink z The Hockey Writers.

Lambertovi na tyto bolístky zabírají dva recepty, do jisté míry spojené nádoby. Brilantně hrané oslabení a fenomenální Ilja Sorokin, o kterém se konečně se vší vážností mluví jako o kandidátovi na Vezinovu trofej.

Jak ukazují analytická data, jen pár brankářů překonává očekávání výrazněji než on. A to Craig Anderson, Stuart Skinner a Carter Hart.

Sorokin zkrátka září a i díky němu dostali borci v modro-oranžovo-bílých trikotech nejméně branek v NHL. I bez Trotzova pečlivě sešněrovaného defenzivního korzetu.

Hráči jako Brock Nelson, Anders Lee a další si větší volnost a agresivní herní pojetí užívají. Takový Nelson za poslední čtyři mače zvládl sedm bodů, pokaždé skóroval, s 13 body vládne týmové produktivitě.

V závěsu najdete Leeho s Matthewem Barzalem. Do popředí díky dvěma gólům, kterými zásadně pomohl k čerstvé výhře nad St. Louis Blues, poskočil Noah Dobson. "Nálada v kabině je výborná," pochvaloval si po pátém triumfu za sebou.

"Všechny čtyři lajny fungují, vytváříme si jednu šanci za druhou, nenecháváme soupeře vydechnout," dodává.

"Přesně takový je náš plán," přitaká Nelson.

Ukazují se i zatracovaní veteráni a Lamoriellovi známí: Zach Parise je na pěti bodech, stejně jako Kyle Palmieri.

Samozřejmě, nepůjde hřešit na Sorokinovu formu věčně. Ani kupit minely v defenzívě. Obojí by mohlo Lamberta a jeho chlapce doběhnout. Trenérský zelenáč ale jde krok za krokem. Nejdřív vtiskl skvadře tvář, teď brousí detaily.

Islanders jsou díky němu štikou Metropolitní divize. Dravec, co se řítí za body. Působí živěji než za Trotze, víc baví. Třeba čas ukáže, že dlouhodobě na takový hokej nemají, ale právě teď nastala chvíle Ostrovany docenit.

A kdo ví, třeba se vyplní odvážná predikce uznávaného webu The Athletic a Lamoriello uloví Patricka Kanea. To by teprve byla stylová oslava říjnových osmdesátin.

