Nová smlouva, velké nároky. Jarry s tím ale počítá

Dlouho se nevědělo,co s Tristanem Jarrym bude. Pokračování v Pittsburghu? Najdou Penguins dostatečné množství peněz? Nebo pláchne jinam? Nakonec zvítězila první varianta, Jarry podepsal pořádně tučnou pětiletou smlouvu.

„Je jasné, že když podepíšete dlouhodobou smlouvu, chcete být schopni podávat adekvátní výkony a chcete udělat vše pro to, abyste byli schopni podávat je zápas co zápas," řekl Jarry.

A dodal: „V létě se chci dát stoprocentně zdravotně do pořádku. Na začátku sezony chci být brankářem, na kterého bude spoleh. Tomu podřídím celou přípravu.“

Pokud by se mu to povedlo, budou Penguins nejen spokojení, ale hlavně jim spadne kámen ze srdce. V minulé sezoně měl Jarry ve 47 zápasech bilanci 24-13-7 s průměrem 2,90 gólu na zápas a úspěšností zákroků 90,9 %. Dlouho ho ale trápilo zranění, především v zimě.

Dle svých slov je ale teď zdravotně naprosto v pořádku.

„Příprava se mi zatím daří. Až přijde tréninkový kemp, budu připraven," hlásí Jarry. "Momentálně jsem stoprocentně OK.“

Zranění se ale může znovu objevit. Jarry totiž uvedl, že se s ním v nějaké formě potýkal už od minulého tréninkového kempu.

"Samozřejmě mě to omezovalo," přiznal Jarry. "Kdykoli děláte cokoli, když nejste stoprocentní, je to těžké. Je těžké hrát, být nejlepší, ale přitom být limitován. Je to velmi frustrující. Tenhle pocit jsem měl snad celou sezonu. Nepodával jsem výkony a nehrál jsem podle standardů, které bych chtěl. Byly chvíle, kdy jsem hrál dobře, a pak zase chvíle, kdy jsem nechytil skoro nic.“

Problémy v dolní části těla měl také na konci sezony 2021/22, tehdy ho vyřadily z prvních šesti zápasů prvního kola proti New York Rangers. Dle jeho slov ale zranění není chronické.

"Už je to za mnou," řekl. "Je to něco, s čím se už nikdy nebudu muset potýkat.“

"Začalo to podivnou událostí, kdy na něj před dvěma lety v play off spadl Anders Lee," vysvětloval Kyle Dubas, současný šéf Penguins. "Pak se to na něj valilo všechno.“

Share on Google+