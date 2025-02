Nová smlouva pro Tavarese? Fanoušci Toronta zuří, že se Leafs nepoučili

Toronto Maple Leafs zřejmě připravují tříletou smlouvu pro Johna Tavarese s cap hitem kolem 7 milionů dolarů ročně. Informace, kterou přinesl renomovaný novinář David Pagnotta, zatím není oficiálně potvrzená, ale pokud se tak stane, část fanoušků má jasno: generální manažer Brad Treliving by měl okamžitě skončit.

„Tohle je facka fanouškům,“ píše rozhořčeně fanouškovský web Editor in Leaf. Tavares sice není hlavním viníkem neúspěchů Toronta v play-off, ale jeho setrvání na další tři roky za tak vysokou částku vyvolává obavy.

Když Kyle Dubas v roce 2018 přivedl Tavarese, byl to majstrštyk. Kapitán New York Islanders přicházel jako elitní centr s vítěznou mentalitou. Jenže situace se změnila. Po sedmi letech je jasné, že Leafs nemohou mít polovinu platového stropu vázanou na čtyři hráče. „Kdyby Dubas tušil, že platový strop se mezi roky 2020-2022 téměř nehne, možná by se rozhodl jinak,“ spekuluje autor Jeremy Ridgewell.

Nyní konečně začíná strop výrazně růst, od sezony 2025/26 má přesáhnout 100 milionů. Ale to neznamená, že Toronto musí opakovat staré chyby. „Proč mu dávají smlouvu teď, když ještě ani nevíme, jak dopadnou play-off?“

Aby bylo jasno, článek vychází z Pagnottových informací. Novinář na začátku února napsal: "Tavares potřebuje novou smlouvu. Mluví se o tříletém prodloužení, které vyžaduje doladění. Jeho roční plat se sníží, pravděpodobně na 7 milionů dolarů."

Tavares měl skvělý začátek sezony, ale jeho nejlepší roky už pravděpodobně skončily. Toronto bude mít v létě k dispozici přes 30 milionů dolarů na posily. „Radši ať jdou po někom mladším. Co třeba Mikko Rantanen?“ stojí dále v článku.

Samozřejmě, Leafs si mohou myslet, že s Tavaresem stále mají šanci. Ale už to zkoušejí sedm let – a výsledek? „Pořád stejný neúspěch. Co je nutí věřit, že další opakování přinese jiný výsledek?“

Pokud Leafs letos v play-off uspějí, možná se tahle debata změní. Ale dokud se tak nestane, fanoušci mají jasno: „Je čas se posunout dál. Leafs musí jednou pochopit, že někdy je lepší odejít včas.“

