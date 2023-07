Nová smlouva pro Aha? Je to blízko, zní ze zámoří

Pro Carolinu byl podpis Sebastiana Aha letní priorita. Zatím ale k dohodě nedošlo. Neznamená to však, že by se nic nedělo. Generální manažer Don Waddell totiž uvedl, že se obě strany blíží k uzavření dlouhodobé smlouvy.

"Pracujeme na tom, blížíme se k tomu," řekl Waddell. "Ještě tam nejsme, ale mluvíme spolu pravidelně, téměř denně, takže doufám, že to v příštím týdnu dotáhneme do konce."

Brzy šestadvacetiletý Aho má před sebou ještě jednu sezonu z pětileté smlouvy na 42,27 milionu dolarů. Po vypršení tohoto kontraktu by se útočník mohl stát volným hráčem. A to je velká hrozba.

"Chce být hráčem Hurricanes po celý život,“ uklidnil ale fanoušky Waddell. "Líbí se mu, co se u nás děje a kam míříme, má rád i trenéra Roda Brind'Amoura.“

Aho byl v minulé sezoně pošesté v řadě nejlepší střelec týmu, k tomu byl jeho druhým nejproduktivnějšm hráčem. Odráží se to i na historických tabulkách. Aho je v historii Hurricanes/Hartford Whalers pátý v počtu gólů i bodů. Už teď je držitelem rekordů v play off v gólech, asistencích i bodech.

"Takové hráče je těžké nahradit," ví dobře Waddell.

Ten se také vyjádřil k situacím dalších hráčů. Smlouvy chtějí prodloužit s Brettem Pescem, Bradym Skjeiem a Teuvem Teravainenem. Ti všichni jsou ve stejné situaci jako Aho. Pokud se s těmito hráči Hurricanes nedohodnou na smlouvách před začátkem sezony, může přijít i jejich výměna.

Kdo by naopak tým mohl posilnit, to je obránce Tony DeAngelo, který se stal nechráněným volným hráčem poté, co ho ze smlouvy vyplatila Philadelphia.

"Mluvíme s jeho agentem, zjišťujeme, jak bychom to celé finančně zvládli. Zájem určitě máme," řekl Waddell. "Tony za nás hrál opravdu dobře. Předloni jsme o něj nechtěli přijít, ale nemohli jsme uspokojit jeho platové potřeby, takže jsme se rozhodli ho vyměnit. Naše zkušenosti s Tonym byly velmi dobré, takže s ním i nadále jednáme."

Share on Google+