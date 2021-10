Nová role pro Kovalčuka. Na olympiádě bude manažerem, vrátí se ještě na led?

Na jaře vypověděl smlouvu s ruským Avangardem. Z jediného důvodu, ani čerstvý zisk Gagarinova poháru nenasytil jeho hokejové ambice. Klidně by všechny tři domácí tituly vyměnil za jediný prsten pro šampiona Stanley Cupu. A tak vyhlásil návrat do NHL. Zádrhel? Ze stromů už padá listí, zámořská soutěž běží a osmatřicetiletý veterán stále nemá podepsáno. A ani mít nebude, sen o stříbrné trofeji přinejmenším odkládá, přijal roli v realizačním týmu "sborné."

Kdo má dovést Rusy k olympijskému zlatu z Pekingu?

Parta hokejových legend! Hlavním trenérem bude Alexej Žamnov, mezi asistenty najdete i Sergeje Gončara s Fjodorovem. A brankáře si vezme do parády Jevgenij Nabokov. Jaká role zbyla na Kovalčuka?

Tverského rodáka jmenoval Žamnov nejprve generálním manažerem olympijského výběru, jenže poté přišlo veto ze strany ruské hokejové federace. Kouč sborné totiž nemá pravomoc jmenovat takto vysoko postaveného funkcionáře.

Kovalčuk se tak stane manažerem pro vztahy s hráči NHL. Ostatně v tom měla jeho role při skládání kádru tak jako tak spočívat. Měl být spojkou mezi Žamnovem a zámořím. Šalamounské řešení, že? Práce stejná, jen funkce jiná.

Žamnov ruským novinářům jasně vysvětlil, proč se rozhodl vítěze Richardovy trofeje za rok 2004 oslovit. "Ilja má ohromné zkušenosti z národního týmu a dobře zná kluky z NHL.Ví o každém z nich spoustu detailů, což je ohromné plus."

Bývalý výtečný centr bez okolků přiznal, že sám nemá tak dokonalý přehled o borcích z kanadsko-americké profiligy. Není se čemu divit, Kovalčuk s repre objezdil, co se dalo, a v NHL hrál ještě loni, kdy zkusil zabojovat o Stanley Cup po boku Alexe Ovečkina.

Velcí kamarádi se dalšího společného úspěchu nedočkali a prohraná série s NY Islanders je zatím to poslední, co "Kovy" ve slavné soutěži zažil.

Rád by se tam rozloučil triumfálnější kapitolou, pro tuto chvíli však hráčské plány odkládá. Podle Žamnova do olympiády nikde nepodepíše, taková je prý mezi nimi domluva. Cílem je, aby se plně soustředil na svou "službu vlasti, matičce Rusi".

A pak? Buďte si jistí, že to Kovalčuk ještě zkusí. To mámení je příliš silné, aby mu odolal. Jinou otázkou je to, zda o něj někdo projeví zájem. A odpověď se samozřejmě nabízí. Spíš se může stát, že někdejší hvězda Atlanty či New Jersey ještě naskočí v KHL.

V Omsku by dost možná před play-off přivítali Kovalčuka s otevřenou náručí. I přes jeho svéráznou povahu.

