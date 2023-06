Nová obranná vozba v Columbusu

Obránců není nikdy dost. Dodávají soupisce hloubku a spolehlivost. V Columbusu se jich však loni do modrého hávu navléklo přeci jen až přespříliš.

Patnáct.

Přesně tolik beků nastoupilo v uplynulé sezóně za Blue Jackets. To je o osm nebo devět více, než by průměrný tým preferoval.

Samozřejmě, příčinou protočení takového množství obránců byla zranění, která se zásadní měrou též podílela na katastrofální sezóně Modrých kabátů - předposledním místě v lize a klubovým rekordem 4,01 (!) inkasovaného gólu na zápas.

Průměr více než čtyři branky na utkání zaznamenal od roku 2000 jediný další tým. A to sice Anaheim, který skončil v právě uplynulém ročníku na úplném ligovém chvostu.

Generální manažer Jarmo Kekäläinen zareagoval bryskně, když nedávno získal dva spolehlivé zadáky. Nejprve poslal dva výběry draftu do Philadelphie, aby získal Ivana Provorova. Před týdnem pak z New Jersey přivedl Damona Seversona, který v Newarku předtím prodloužil kontrakt o osm let.

Finský stratég své kroky obhajoval nekonzistentností, kterou ve své organizaci spatřoval: „Máme mladý tým, který si v posledních letech procházel určitými problémy. Když jsme sledovali progres našich mladých hráčů — a to zejména obránců — měli jsme pocit, že musíme posílit zejména první čtveřici naší defenzivy, aby jsme udělali další krok k dosažení našeho cíle.“

Pomoc je to okamžitá. Loni na modré čáře odehrála více než 60 zápasů pouhá dvojice obránců - Andrew Peeke (80) a Erik Gudbranson (70). Vždyť kdo by si v září představil, že mladý Švýcar Tim Berni odehraje více duelů (59) než hvězdný Zach Werenski (13), který po zranění ramene promarodil téměř celou sezónu.

Provorov a Severson jsou bezesporu kvalitní zadáci, kteří si své odvedou při obranné činnosti a zároveň dokáží přispět mužstvu ve hře dopředu. Jejich velkou předností, ke které Kekäläinen dozajista přihlížel, je ovšem také jejich odolnost. Provorov vynechal během své sedmileté kariéry v NHL pouhé čtyři zápasy. Severson pak za posledních pět let absentoval pouze třikrát.

Kekäläinen poukazuje na to, že nejlepší týmy mají většinou čtyři špičkové obránce A na těch zde nyní můžou stavět. Když se Severson seznámil s takovouto vizí, byl nadšený: „Těším, se až se s oběma kluky setkám,“ řekl o Werenskim a Provorovovi. „Ivan a já se určitě budeme ze všech sil snažit Columbusu pomoci.“

Ohijský celek má nyní v obraně potřebnou hloubku. Gudbranson, Adam Boqvist, Jake Bean nebo zmiňovaný Berni by rádi danou čtveřici doplnili. V pozadí budou přitom číhat perspektivní mladíci s Davidem Jiříčkem v čele a Stanislavem Svozilem, Samuelem Kňažkem, Corsonem Ceuelmansem či Dentonem Mateychukem v těsném závěsu.

Příjemné starosti pro Kekäläinena, protože své mladé zadáky nemusí tlačit do pozic, na které ještě nemusí být připraveni: „Obrana je těžký specifický post, na který potřebujete vyzrát,“ vysvětluje. „NHL je těžká liga, ve které se člověk neustále učí. Při obraně se generuje více fatálních chyb než při hře ve třetí čtvrté lajně. Proto si myslím, že je důležité, abychom vývoj žádného z našich obránců neuspěchali. Věřím, že všichni se své šance dočkají.“

Složení obranných párů na konci sezóny 2022-23

Bayreuther - Peeke

Berni - Boqvist

Svozil - Sweezey

Možné složení obranných párů na začátku sezóny 2023-24

Werenski - Severson

Provorov - Jiříček

Gudbranson - Boqvist

Share on Google+