Nová mise pro Kovalčuka. Čerstvě je prezidentem klubu v Číně

22. dubna 14:30

David Zlomek

Ilja Kovalčuk, který teprve v roce 2025 definitivně uzavřel svou bohatou a góly protkanou kariéru, se do hokejového kolotoče vrací nečekaně rychle. V úterý byl oficiálně jmenován prvním prezidentem v historii klubu Shanghai Dragons.

Tento tým, který hokejový svět dříve znal pod názvem Kunlun Red Star, má za sebou katastrofální sezonu a Kovalčuk má být tím, kdo do organizace přinese vítěznou mentalitu a řád. „Chápeme zodpovědnost, která s touto pozicí přichází. Čeká nás důležitá práce a já se těším, až začneme,“ vzkázal fanouškům držitel olympijského zlata z roku 2018.

Kovalčukův první krok ve funkci byl stejně razantní jako jeho pověstný švih zápěstím, okamžitě totiž jmenoval nového generálního manažera. Stal se jím další bývalý hráč NHL a známý tvrďák Jevgenij Arťuchin, který naposledy působil jako evropský skaut pro Vegas Golden Knights. Jeho hlavním úkolem bude postavit konkurenceschopný kádr, který v příští sezóně nebude jen do počtu.

„Jevgenij zná hokej velmi dobře a přináší bohaté zkušenosti. Vegas Golden Knights jsou jednou z nejúspěšnějších organizací posledních let a jeho čas tam mu umožnil naučit se ty nejlepší postupy při stavbě týmu,“ uvedl Kovalčuk na adresu svého nového GM.

Situace v Šanghaji (která své domácí zápasy paradoxně plánuje v petrohradské SKA Areně) je po minulé sezóně kritická. Tým skončil hluboko pod hranicí play-off a zaznamenal bilanci pouhých 16 výher ku 35 porážkám v základní hrací době. Organizace navíc prošla turbulentním obdobím po odvolání trenéra Mitche Lovea a zdravotních problémech Gerarda Gallanta.

