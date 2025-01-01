Nová megasmlouva v Montrealu? Kvůli Hutsonovi přehánět nebudeme, říká klub

13. října 14:30David Zlomek
Zatímco celý hokejový svět mluví o Connorovi McDavidovi a jeho překvapivém kontraktu či naopak obří smlouvě Kirilla Kaprizova, v Montrealu se řeší podobná otázka, jen v o něco menším měřítku u Lanea Hutsona. Generální manažer Kent Hughes ale zůstává neoblomný: ani o cent méně, ani jeden princip pokřiven.
Jednání s táborem obránce Lanea Hutsona, vítěze Calder Trophy, pokračují, ale nová smlouva je stále v nedohlednu. Podle informací Davida Pagnotty obě strany znovu jednaly, avšak ještě je před nimi hodně práce.
„Naše platová struktura je založena na finanční flexibilitě, ale také na kultuře, kterou se snažíme vybudovat v kabině,“ vysvětlil Hughes pro Radio-Canada Sports. „To je pro nás klíčové. A i když platový strop poroste, principy zůstanou stejné.“
Hughes dává jasně najevo, že se Canadiens nehodlají nechat strhnout trhem. Nedávné kontrakty Lukea Hughese (New Jersey) a Jacksona LaCombea (Anaheim), oba po osmi letech a devět milionů ročně, sice nastavily novou laťku, ale v Montrealu se těmito srovnáními neřídí. „Naší prioritou je udržet vnitřní rovnováhu.“
Tu Hughes pečlivě buduje už od svého nástupu. Kapitán Nick Suzuki, střelec Cole Caufield, obránce Kaiden Guhle i jednička draftu Juraj Slafkovský, všichni podepsali dlouhodobé smlouvy, které zohledňují týmovou filozofii. A nedávno k nim přibyl i Noah Dobson, který při přestupu z New Yorku Islanders přistoupil na osmiletý kontrakt s průměrným platem 9,5 milionu dolarů.
„Vítězství něco stojí,“ připomněl Hughes. „Podívejte se na Crosbyho, Bergerona nebo hráče z nejúspěšnějších týmů éry platového stropu. Všichni obětovali část svých peněz pro šanci vyhrát.“
Podle Emily Kaplanové byl Hutson původně ochoten přijmout osmiletou smlouvu s nižším průměrem než Dobson, ale po letních podpisech se trh změnil. Přesto Canadiens nehodlají měnit filozofii, kterou Hughes označuje za dlouhodobou investici do kabiny.
Zatímco jiné kluby přetahují o hvězdy miliardovými nabídkami, v Montrealu se drží staré školy. Jak říká Hughes: „Naším cílem je vyhrávat jako tým. Nechceme být mužstvo superhvězd, ale mužstvo, které se na výhry nadře spolu.“
