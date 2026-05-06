Nová éra v Torontu začne u stolu. Chayka a Berube hledají společnou řeč

9. května 12:15

David Zlomek

Po katastrofální sezoně, kterou Toronto zakončilo na samém dně Atlantické divize se ziskem pouhých 78 bodů, se v organizaci Maple Leafs začínají hýbat ledy. Nově jmenovaný generální manažer John Chayka, který k týmu nastoupil společně s legendárním Matsem Sundinem, se v nejbližších dnech sejde s hlavním trenérem Craigem Berubem, aby projednali budoucnost lavičky.

Insider Pierre LeBrun z TSN naznačil, že půjde o klíčový moment pro určení dalšího směřování klubu. „John Chayka se s Craigem Berubem v příštích dnech setká, aby zjistili, zda jsou generální manažer a trenér na stejné vlně a zda sdílejí společnou vizi o tom, kam se věci musí posunout,“ uvedl LeBrun a dodal, že jeho intuice mu napovídá, že Chayka bude chtít s Berubem jako hlavním koučem pokračovat.

Chayka na své úvodní tiskové konferenci nechtěl příliš předjímat své definitivní rozhodnutí, ale o současném trenérovi mluvil s neskrývaným uznáním.

„Je to člověk, který je v NHL uznávaným lídrem po celá desetiletí. Je to úžasný kouč, trenér, který vyhrál Stanley Cup, a dobrý člověk,“ prohlásil Chayka na adresu šedesátiletého stratéga. Zároveň však zdůraznil, že on i Sundin přicházejí do organizace jako lidé zvenčí, a proto je jejich prioritou nejdříve naslouchat. „Chceme pochopit jeho perspektivu a od toho se odrazit dál,“ doplnil nový šéf hokejových operací k plánované schůzce, které se zúčastní i Sundin.

Craig Berube má za dvě sezony v Torontu bilanci 84 výher, 62 porážek a 18 proher v prodloužení. Přestože letošní rok skončil po dubnovém vyhazovu Brada Trelivinga výsledkovým kolapsem, Berubeho pověst stále čerpá z úspěšného tažení do druhého kola play-off v roce 2025 a především z titulu, který získal se St. Louis v roce 2019.

