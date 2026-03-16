Nostalgie? Žádná! Panarin se vrací na Manhattan, Gavrikov mu oplatil nocleh

16. března 17:00Tomáš Zatloukal
Deset zápasů, tucet bodů. Artěmij Panarin neodstartoval v barvách LA Kings vůbec marně, od svého příchodu vévodí novému mančaftu v asistencích (9) a v produktivitě je na tom stejně dobře už jen Adrian Kempe. Teď ho čeká večer, který by leckdo označil za emotivní. Návrat do New Yorku, kde strávil takřka sedm sezon ve službách Blueshirts. Panarin to ale zase tolik neprožívá - "Je to pro mě jako návrat z tripu. Nostalgie se dostaví až za čas, teď je příliš brzy..."
Madison Square Garden.
Nejslavnější aréna světa. A také místo, kde se roky chodilo právě na Panarina. To on byl největší eso Rangers. Jenže před pár měsíci se dozvěděl, že s ním populární klub už nepočítá.
Využil tak klauzule o nevyměnitelnosti, aby nasměřoval svůj další osud.
Chtěl do LA. A tak tam je.
Zprvu pobýval v domě svého krajana Vladislava Gavrikova, který byl ještě loni jednou z opor Králů.
Krátce, než si našel něco svého. Ruský bek mu splatil laskavost ze začátku této sezony - když si Gavrikov v létě 2025 plácl s Jezdci, bydlel naopak on u Panarina. Tři měsíce.
"To on mi dal jen tři týdny!" pobavil Panarin, když se setkal před pár dny se zámořskými novináři. Měl pro ně i jednu neotřelou nabídku, stále mu totiž patří residence kousek za New Yorkem.
"Jestli si jí chcete koupit, je k mání..." žertoval.
Před ostře sledovaným kláním mezi Rangers každopádně nepotřeboval žádný hotel, přespal ve svém bytě, co má na Manhattanu, a je ready ukázat, že může naplno zářit i v barvách Kings. Noví kumpáni mají pro něj jen slova chvály.
"Je to úžasný hráč. Okamžitě pozvedl naši přesilovkou," povídal třeba kanadský mazák Drew Doughty.
K Panarinovi se upínají naděje fanoušků, to on má dotáhnout mančaft do play-off. Upírá se na něj o to větší pozornost, když je další ofenzivní klenot Kevin Fiala na marodce.
V ideálním světě by řádili spolu, takhle je to na rodákovi z Korkina, který ihned po únorovém trejdu podepsal dvouletou smlouvu na 22 milionu dolarů, a je z prvotních dojmů nadšený.
Kádr je lepší, než čekal. Zamlouvá se mu. Navíc mu jistě svědčí i výměna kouče, na hlavního trenéra povýšil DJ Smith. Ne, Panarin nepřišel jako žoldák. Chce zůstat. Jeho vysněná destinace byl právě Hollywood.
U Králů píše novou kapitolu kariéry, tu starou mu tento večer mnohé připomene.
"Budu se snažit být uvolněný, ale určitě mě nervozita dožene a ovlivní mou hru. Doufal jsem, že můj comeback přijde až v příští sezoně, ale musím se s tím vypořádat už teď." I to přináší hokejový život.
Třeba mu rozváže ruce hecování s Gavrikovem.