Nosek? Terč trenérovy chvály. Český pracant s parťáky bravurně nahradil odpadlíky

Kevin Stenlund, Steven Lorentz, Nick Cousins, Ryan Lomberg a Kyle Okposo. Co má tahle pětka forvardů, jímž není černá práce cizí, společného? Inu, všichni loni získali s floridským Pantery Stanley Cup. A poté odešli. Ať už do jiného klubu NHL či v Okposově případě do penze. Všichni se podíleli na tom, že se Cats mohli v play-off spolehnout na čtvrtou lajnu. Stejný pocit teď trenér Paul Maurice má, když sleduje na ledě Tomáše Noska a jeho kumpány.

Vsadil na na ně za pět minut dvanáct.

Když Floridě teklo do bot ve druhém kole proti torontským Maple Leafs, Maurice ukázal na pardubického srdcaře a spol. (A.J. Greer a Jonah Gadjovich). Na trio, o kterém mluvil jako o útoku, jenž se v závěru základní části skvěle sehrál a opakovaně byl v zápasech, jeho optikou, tou nejlepší formací.

Jenže i tak složil pro start vyřazovacích bojů „checking line” jinak. K mání měl Nica Sturma či Mackieho Samoskeviche a další borce, které snad lehce překvapivě upřednostnil. V pravou chvíli se ale rozhodl obrátit zpátky na „Noskovce”.

“Ta lajna změnila proti Torontu všechno,” smekl Maurice po prvním finále, kdy se zároveň zastal Noska po smolném vyhození puku, po kterém následoval vítězný gól Leona Draisaitla. „Nosek změnil všechno. Bez něj bychom tady nebyli.”

Dodal i další porci povzbudivých slov, jasně dal najevo, že tým za českým dříčem stojí. Dal si záležet, aby na první pohled snad až zanedbatelný hráč, který bere 775 tisíc dolarů, věděl, že je pro mančaft důležitý.

Zase se ukázal jako znamenitý čtenář myslí, hokejový „psycholog”. A Nosek mu důvěru vrací.

“Snažíme se plně koncentrovat na každé střídání. Je jedno, zda hrajeme pět nebo deset minut, pokaždé, když jdeme na led, tak se snažíme udělat vše pro to, abychom vyhráli,” říká.

Co to všechno znamená? Třeba spoustu hitů, obětavé pády do střel, kmitání po celém kluzišti… „Prostě chceme naše střídání pokaždé vyhrát. A nachystat dobrou pozici pro ty, co naskočí pro nás,” shrnuje to Greer.

Noskova letka se dočkala další poklony po pátém finále, když Maurice pověděl: „Všichni se mě ptáte na Brada Marchanda, ale skvělou práci odvedl i Noskův útok.” A pokračoval: „Blokovali rány, bojovali, byli rychlí. Odbruslili minuty, které mohli Marchand a další využít k odpočinku.”

Cenná věc, to vám pak třeba zbudou síly na ostré sprinty a bravurně zakončené brejky.

Poctivý, celoplošný hokej.

To je, co „Noskovci” obstarávají. A bylo to podle Maurice klíčové v sérii s Maple Leafs, kdy čtvrtý útok pomohl celému kádru k návratu k osvědčenému hernímu stylu, k dodržování základů taktického plánu. Gadjovich přispěl i gólem.

"To byl podle mě bod zlomu," tvrdí uznávaný trenér. Stejně jako kabina nezapomíná na ty, co se nedostali na led (viz. čerstvé ocenění pro náhradního gólmana Vítka Vanečka), pamatuje i Maurice na dělníky ledu.

V čele s tím nejvytěžovanějším z nich, s průměrem 11 minut a 26 sekund na zápas. S Noskem, jehož minutáži přispívá hra v oslabení. I při této disciplíně ukazuje svou herní inteligenci a užitečnost. Od premiérového zisku Stanley Cupu ho dělí poslední výhra.

Ve finále je podruhé, v roce 2018 to s Vegas Golden Knights nevyšlo. Dopadne to teď?

