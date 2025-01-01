Nosek: O plánech v Dynamu i reprezentaci. Pohár ukážu dětem jako Hejduk

8. srpna 0:41Dominik Dubovči
V rámci sázky si Tomáš Nosek s Vítem Vaněčkem nechali vytetovat Stanley Cup, oba už brzy čeká jejich den se slavným stříbrným pohárem. Nosek jej přiveze do rodných Pardubic.
„Je to pořád něco neskutečného, splněný sen. Všechna práce a úsilí se vyplatily, byla to odměna za to, že jsem se v NHL rozhodl zůstat. Kolikrát jsem fakt měl i myšlenky, že se vrátím do Evropy…“ prohlásil Tomáš Nosek při návštěvě Sportovního parku v Pardubicích.
„Od prohraného finále 2018 ve Vegas byl ten cíl jasný. Čekal jsem sedm let a jsem rád, že jsem se dočkal. Slavili všichni, bez podpory rodiny a přátel by to nešlo. Potřebujete správné lidi kolem sebe – od trenérů po fyzioterapeuty a podobně. Všechny fanoušky bych taky rád pozval 12. srpna na Pernštýnské náměstí v Pardubicích, kam přivezu ukázat Stanley Cup. Doufám, že si to společně užijeme,“ dodal Nosek. „Jako malý kluk jsem se mohl vyfotit s Milanem Hejdukem, když přivezl pohár do Pardubic. Teď bych chtěl i tohle na zimáku udělat pro děti,“ nastínil své plány.
V parku Na Špici na něj čekali děti i dospělí a na jeho podpisy stáli dlouhou frontu. „Jsem vždycky rád, když vidím, kolik dětí je aktivních. Nebudeme si lhát, dneska je to něco jiného, než to bývalo,“ řekl pak pro instagramový účet akce, která nabízí možnost vyzkoušet různé sporty na jednom místě.
Jestli je Noskův návrat do Pardubic v plánu? „Stoprocentně. S Petrem Dědkem jsme domluvení, až nastane ta chvíle, že začneme jednat. Už před pár lety v Bostonu jsme si řekli, že když se budu chtít vrátit, tak on bude první, komu zavolám. Svoji kariéru bych chtěl určitě zakončit v Pardubicích.“
Teď ale Nosek podepsal další roční smlouvu za 750 tisíc dolarů. „Peníze jsem ve sportu nikdy tolik neřešil. Pořád mám nadprůměrný příjem, takže si nestěžuju. Pro mě je důležité, aby byla spokojená rodina. A život na Floridě je skvělý, děti mohly být každý den v bazénu, já za celý rok nevytáhl mikinu. Pořád jsme měli sluníčko. Jestli bych někde dostal o pár set tisíc víc? Možná jo. Ale jiní kluci vzali i milionové slevy, aby na Floridě mohli zůstat,“ řekl zkušený centr již dříve v podcastu Livesport Daily.
Momentálně má nejvyšší renomé v kariéře, i když už dřív vyhrál extraligu nebo Calder Cup. „Nečekal jsem ani tah trenéra, když nás poslal na led v závěru zápasu – většinou tam chodí ti nejlepší hráči. Trenér ocenil naši práci, trochu mě to dojalo už na té střídačce. Taková ta poslední minuta… Byl jsem v transu, moc vzpomínek ani nemám, jel jsem na autopilota. Emoce se nahrnuly všechny dohromady…“
„Už v létě jsem ale poznal, že kluci na Floridě v sobě mají sílu, že čekají na důležité zápasy. V rozhodujících momentech pak bylo vidět, že si zápasy umíme pohlídat.“
V rozhovoru pro Livesport se ale Nosek vrátil i do loňské sezony k přípravnému turnaji Euro Hockey Tour v Brně – po jednom utkání mu kouč Rulík oznámil, že pro domácí MS 2024 s ním nepočítá.
„Měl jsem dostat dva zápasy, táhl jsem kvůli tomu rodinu do Česka a pak jsme tu zkejsli, jinak jsme mohli do června zůstat v USA. Mrzelo mě to. Po létě už to bylo pryč, ale prošel jsem si peklem,“ doplnil Nosek s potvrzením Rulíkových slov, že s reprezentačním trenérem komunikuje, nepříjemnou zkušenost hodil za hlavu a žádná zlá krev mezi ním a reprezentací není.
Proto by se mohl objevit v českém dresu i v únoru v Itálii… „Obrovská motivace, olympiáda je sen každého sportovce. Je to ještě daleko. Ale určitě se o to poperu a když přijde pozvánka, tak budu jenom rád. Mám v národním týmu jen pár zápasů a určitě bych chtěl ještě nějaké přidat. V reprezentaci mi zatím úspěch chybí.“
