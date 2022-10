Norris může Senátorům chybět po zbytek sezony

Josh Norris utrpěl v utkání proti Arizoně zranění ramene. Nejnovější informace ohledně zdravotního stavu mladého útočníka nejsou příznivé, mohl by dokonce zmeškat zbytek aktuálního ročníku. Rozhodnutí o léčbě bude však na něm samotném.

Třiadvacetiletý Josh Norris měl problémy s ramenem už v minulém ročníku. Kvůli zranění tehdy vynechal 15 utkání, i přesto ale pomáhal táhnout produktivitu celku z kanadského hlavního města. V životní sezoně si připsal v 66 utkání 35 gólů a celkem 55 bodů.

Není divu, že si chtěli Senators svůj klenot udržet na co nejdelší dobu, a tak v létě přispěchali s nabídkou tučného kontraktu. Rodák z Oxfordu se v Ottawě upsal na dalších osm let během kterých si celkem vydělá přes 63 milionů dolarů.

Na začátku nového ročníku dostal Norris na povel druhou útočnou formaci Sens. Na křídlech měl Girouxe s DeBrincatem a v pěti utkáních si připsal dva kanadské body. Vše se však obrátilo vzhůru nohama v zápase proti Arizoně, kdy po vhazování ve třetí třetině odešel z ledu.

Po několika dnech od incidentu vyplouvají na povrch bližší informace o zranění levého ramene. V následujících dnech by se mělo rozhodnout, zda půjde o konzervativní léčbu nebo se Norris rozhodne pro operaci.

Pokud by se zvolila varianta s konzervativní léčbou, chyběl by pravděpodobně 3-6 týdnů, v případě chirurgického zákroku by se na led v letošním ročníku už nejspíše nepodíval.

„Vždycky se rozhoduje sám hráč, jelikož je to jeho tělo. Josh je mladý kluk, který má velkou část kariéry před sebou. Myslím si, že udělá to, co pro něj bude lepší z dlouhodobého hlediska,“ komentoval situaci trenér Ottawy D.J. Smith.

Třiadvacetiletý Američan se s komplikacemi s ramenem potýkal už během své juniorské části kariéry. Po účasti na Mistrovství světa juniorů 2019 musel podstoupit zákrok, a tak během své poslední sezony v NCAA odehrál pouhých 17 utkání.

Ottawě bude kromě Norrise pár týdnů chybět i obránce Arťom Zub, který se rovněž potýká s problémy v horní části těla. Již od začátku ročníku jsou Senátoři bez Cama Talbota, o jeho místo v brance se dělí Švédové Forsberg a Hellberg.

