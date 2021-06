Noha má fazónu, žertuje Staal. Mistr tečí vyrovnal legendární carolinskou Tajnou zbraň

Jen pět aktivních hokejistů rozhodlo v play-off prodloužení častěji než on, včetně "carolinské ikony" Patricka Marleaua. Ne, není náhoda, že Jordan Staal bývá ve správný čas na správném místě. Kapitán Hurikánů nezůstává jen u slov a chodí do míst, kde to bolí. "Nabádal jsem kluky v kabině, aby chodili před bránu," prohodil pro Raleigh News & Observer po vítězné trefě proti Tampa Bay Lightning.

Možná se mezi vámi najdou tací, jímž stále připadá pohled na Jordana s céčkem na prsou prapodivný.

Vždyť tohle byl Ericův klub. A jen jedinkrát se v dějinách NHL přihodilo, aby jiní bratři kapitánovali stejnému mančaftu. V paměti je potřeba zapátrat poctivě a vrátit se až do padesátek k Maurici a Henrimu Richardovým.

Oba si střihli roli lídra Montrealu. Právě za Canadiens teď válí Eric. A Jordan jako správný tahoun vyhrává zápasy pro Carolinu.

Jeho vítězný gól v třetím zápase s Tampou byl nehezký, ale platil. Puk trefil Staala do nohy. "Moje levačka má fazónu," žertoval. Trefou se zapsal do klubové kroniky i dějin NHL.

Najdete jen pět aktivních hokejistů s více zásahy v prodloužení během vyřazovacích bojů. Marleaua, Nicklase Bäckströma, Patrice Bergerona (všichni 4), Patricka Kanea a Coreyho Perryho (oba pět).

A co ten zápis s klubové kroniky? Staal dohnal ve stejné statistice bývalého švédského zadáka Niclase Wallina, jemuž se přezdívalo "The Secret Weapon," tedy "Tajná zbraň".

Proč? Inu právě díky schopnosti udeřit v bitvách o Stanley Cup. Ač nebyl z obránců, jímž byly vlastní bodové dostihy, a nepatřil mezi beky, co okupují přední příčky tabulky produktivity, vyhrál pro Canes v play-off tři mače.

Dva v roce 2002, kdy došel se spoluhráči až do finále, jeden o čtyři léta později, kdy se dočkal stříbrného poháru. Klíčovým hráčem tehdy byl Eric Staal, kapitánem pro změnu Rod Brind'Amour.

Teď Brind'Amour vychvaluje jiného hráče, co rozhoduje mače, a také jiného Staala. "Jordanův přínos pro tým je neuvěřitelný. Mohu na něj vsadit v jakékoliv herní situaci a pokaždé se na něj opravdu spolehnout. Navrch je to náš lídr," povídal uznávaný kouč po premiérové výhře nad Bolts.

Teď by byl moc rád, kdyby se povedlo jeho chlapcům sérii vyrovnat na 2:2. A restartovat skóre.

Ví, že veledůležité zůstanou výkony Staala, jehož univerzálnost, obětavost, zápal a ochota chodit před brankoviště, kde může schytat spoustu bolestivých ran, se vymyká. Staal ví, co je potřeba udělat pro úspěch v této fázi sezony.

A ač není rychlý jako Andrej Svečnikov, učenlivý jako Martin Nečas nebo talentovaný jako Teuvo Teräväinen, zůstává X faktorem Hurikánů. V týmové produktivitě je druhý (5+2), za Sebastianem Ahem.

Pomůže Carolině dnes v noci k dalšímu triumfu?

