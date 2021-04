Noc rivalů! Uvidíme boj o Floridu, New York i Pensylvánii

Noc ze čtvrtka na pátek bude v NHL rozhodně výživná. A to nejen díky množství zápasů, ale také například díky třem derby. Střetnou se Rangers s Devils, Tampa Bay s Floridou a Pittsburgh s Philadelphií. Zbytek zápasů je neméně zajímavý, vždyť začíná finiš v boji o play off! Pojďme se podívat, co čtvrteční menu nabízí.

01:00 Boston Bruins – New York Islanders

Boston stále nemá nic jisté. Možná i proto si přivedl mj. Taylora Halla, který má pomoct mátožnému útoku. Tomu se dvakrát nevedlo ani v posledním zápase proti Buffalu, který Bruins šťastně rozhodli až v nájezdech. Spíše než před sebe se stále dívají spíš na to, kdo jim dýchá na záda. Islanders se do koloběhu vrací po tří denní pauze, navíc v dobré formě. Pět výher z šesti zápasů je solidní počin.

01:00 Carolina Hurricanes – Nashville Predators

Carolina v poslední době nepodává tak vyrovnané výkony, jako je zvyklá. Důkazem budiž poslední dva zápasy, které Carolina doma prohrála s Detroitem. I tak je ale stále na prvním místě divize, i když mají Blesky i Panteři stejně bodů. To Nashville stále jede po neskutečné vlně výher, naposledy doma zdemoloval Tampu Bay sedmi góly. Predátorům to jednoduše šlape.

01:00 New York Rangers – New Jersey Devils

Rangers jsou ve fázi, kdy se může rozhodnout. Právě jsou totiž uprostřed série zápasů s Devils, kteří patří ke slabším celkům. Blueshirts v těchto utkáních musí nahnat body, aby se přiblížili Bostonu na čtvrtém místě. V Jersey proběhla menší výprodej, když odešel Kyle Palmieri a Travis Zajac. Klub z Newarku se dál soustředí především na vývoj mladých, Rangers jsou o krok před nimi. Zajímavostí je, že v posledních šesti vzájemných zápasech pokaždé vyhrál hostující tým.

01:00 Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers

Penguins se v oblíbeném domácím prostředí představí po dvou týdnech. A hned to bude pikantní, vždyť se odehraje pensylvánské derby. V lepším rozpoložení jsou rozhodně Tučňáci, jejichž sérii osmi výher nabouraly jenom defenzivní výbuchy proti Bruins a Rangers. I díky tomu pohodlně sledují dění v divizi ze třetího místa. To Flyers zabředávají každým zápasem do většího bahna. Jejich krize je opravdu velká a ve Philadelphii se pod trenérem Vigneaultem začíná kývat židle.

01:00 Tampa Bay Lightning – Florida Panthers

Oba floridské týmy jsou na tom dost podobně. Nejen, že mají stejně bodů a při uzávěrce posilovaly, ale také podobnou formu, když z posledních pěti zápasů prohrály hned tři. Zvlášť u Tampy Bay tohle nebývá zvykem. Poslední sedmigólová nadílka od Nashvillu to jenom podtrhuje. Floridě se v posledním zápase povedlo ukončit nelichotivou šňůru tří proher, výhru v prodloužení vystřelil Vatrano.

01:00 Toronto Maple Leafs – Winnipeg Jets

Toronto po parádní jízdě opět trochu spadlo na zem, neuspělo proti Montrealu a Calgary. I tak je ale s pětibodovým náskokem první. Partu Johna Tavarese nahání právě Winnipeg, který konzistentními výkony překvapuje možná i sám sebe. V posledních pěti zápasech má nejlepší formu z celé divize a vypadá to, že by mohli právě Torontu cestu do finále pořádně znepříjemnit.

01:00 Washington Capitals – Buffalo Sabres

Asi bychom nenašli většího favorita. Ofenziva Capitals se rozjela na neskutečné obrátky. 18 vstřelených gólů v posledních třech zápasech je všeříkajících. Do fungující mašiny navíc zapadla i nová posila Anthony Mantha, který se uvedl gólem i asistencí. Buffalo při uzávěrce i přes zlepšené výkony v poslední době prodávalo, navíc vyšlo najevo, že do sezony už se nevrátí Jack Eichel.

01:30 Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks

Chicago stále bojuje. Z dvou těžkých zápasů v Columbusu vydolovali Blackhawks všechny čtyři body a stále jsou na dostřel play off. Je otázkou, jestli to na rozjetý Nashville bude stačit. Red Wings nemají vůbec špatnou formu a sbírají dost bodů. Na předposlední Columbus ztrácí Detroit pouze tři body. Vyčnívají hlavně dvě výhry, které si Red Wings přivezli z Caroliny.

02:30 Dallas Stars – Columbus Blue Jackets

Dallas sice v posledních čtyřech zápasech pokaždé bodoval, nicméně blíží se k nevyhnutelnému, a sice k absenci v play off. Pokud Stars nechytnou zářnou formu, čeká je delší léto, než si představovali. Stejně je na tom Columbus, který se potápí ke dnu divize. Dvě výhry z posledních deseti zápasů hovoří samy za sebe.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+