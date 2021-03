Noc plná odvetných zápasů! Hrát se bude na šesti stadionech

Nedělní večer přinese dohromady šest zápasů. Většina z nich bude odvetných. Program odšpuntuje souboj Washingtonu s New York Rangers, a to už od šesti večer. V příznivých časech se odehrají také další zápasy. Nejpozději se začne hrát v Chicagu. Tam padne úvodní vhazování až po druhé ranní.

18:00 Washington Capitals – New York Rangers

Rangers se stejně jako v sobotu představí už od šesti hodin našeho času. Z Philadelphie, kde naposled nešťastně prohráli, odcestovali do hlavního města. Tamní tým má neskutečnou formu a vládne divizi. Z posledních deseti utkání prohrál jediný. Bylo to minulý týden právě proti Rangers, kteří svého dnešního soka letos už třikrát porazili. Teoreticky stále bojují o play off, a tak potřebují každý bod. Přibrzdí opět Capitals?

21:00 Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets

První z odvetných utkání. Columbus má reálnou šanci na play off, takže nezbývá nic jiného, než sbírat pravidelně body. Proti Detroitu to včera měly být povinné dva, nicméně nestalo se a tým z Ohia potřetí za sebou prohrál. Domácí tým potrestal chyby Jackets a vyhrál 3:1. Dvěma nahrávkami zazářil domácí kapitán Larkin, bodově se prosadili také oba Češi.

23:00 St. Louis Blues – Anaheim Ducks

St. Louis nemá vůbec nic jistého. Dlouhodobě se sice drží na poslední postupové příčce, nicméně výkony a výsledky z posledních týdnů vypadají úplně jinak. Všeříkající je poslední prohra právě s Ducks, kteří Blues nastříleli pět branek. Zatímco Kačeři nemají co ztratit, St. Louis ano. Bodově se na ně totiž dotáhla Arizona, která po slabším období opět atakuje první čtveřici. Blues tak musí zabrat.

23:30 Boston Bruins – New Jersey Devils

Už to vypadalo, že Buffalo ukončí svou mizérii na ledě silného Bostonu. Bruins to ale nedopustili a nepříznivý vývoj otočili. Opět to však nebyl jejich nejlepší výkon, nicméně pěkná otočka by mohla tým kapitána Bergerona nakopnout. Devils po dvou výhrách opět prohrávají, nicméně zvlášť Boston by si na ně měl dát velký pozor. Ze čtyř letošních vzájemných zápasů vyhráli Devils tři, přitom dvakrát vyloupili TD Garden.

00:00 Dallas Stars – Florida Panthers

Poslední zápas těchto dvou nabídl skvělou podívanou, kterou rozseklo nevšední drama. Florida pro sebe uzmula druhý bod až v prodloužení. První gól Ekblada byl odvolán kvůli ofsajdu, ten druhý si ale bek Panthers užil naplno. Florida díky tomu ukončila sérii tří proher, zato Dallas potvrdil svou nemohoucnost v remízových zápasech, jelikož z jedenácti pokusů získal bonusový bod jen dvakrát. I nadále se tak krčí u dna tabulky.

02:00 Chicago Blackhawks – Nashville Predators

Tohle snad nikdo nečekal! Když se ještě nedávno řeklo Nashville, řešilo se, koho všeho se bude výprodej týkat. Situace je teď ale úplně jiná. Sedm zápasů, šest výher a útok na play off. Predators se vyšplhali až na páté místo tabulky. Kdo je další na řadě? Chicago! Týmy od sebe dělí pouhé dva body, naposledy Nashville umazal z náskoku v posledním vzájemném zápase.

