Noc ostrostřelců. Připíšou si Pastrňák s Matthewsem první góly v sezóně?

Po vydatné porci deseti zápasů je na programu z pátku na sobotu podstatně hubenější program, ale i tak se mají fanoušci hokeje na co těšit. První noční zápas začne už o půlnoci na půdě Toronta, o čtyři hodiny později bude buly vhozeno také ve Vegas, které v posledním zápase programu přivítá Edmonton.

Hokejová noc odstartuje v Scotiabank Areně, kde domácí Maple Leafs hostí Žraloky ze San Jose, které nový ročník přistihl ve výborném rozpoložení. Všechna tři úvodní utkání parta okolo Logana Couturea dotáhla do vítězného konce, a tak se jedná o jeden ze sedmi týmů, které zatím získaly plný počet možných bodů.

Toronto naopak do nové sezóny vstoupilo bez svého nejlepšího střelce Austona Matthewse, který ještě nebyl po zranění zápěstí zcela fit. Tento fakt se podepsal na produktivitě týmu, která je v úvodu sezóny slabá. Maple Leafs mají odehrány čtyři zápasy se ziskem pěti bodů při skóre 8:7. Tento zápas bude pro Matthewse druhým v sezóně, a tak bude moci otevřít svůj gólový účet, jelikož v zápase proti New Yorku Rangers se neprosadil.

O hodinu později vypukne duel mezi Buffalem a Bostonem, který odehraje teprve svůj třetí duel. Šavle jsou zatím příjemným překvapením, když i bez Jacka Eichela neztratily za tři domácí zápasy ani bod. Medvědi mají na svém kontě jedno vítězství a jednu porážku. Na svou první branku v nové sezóně zatím čeká David Pastrňák, jenž má na svém kontě dvě asistence.

Dvě a půl hodiny po půlnoci vyjedou na led také hokejisté Dallasu a Los Angeles, kteří se proti sobě utkají v Texasu. Oba celky na začátku ročníku postrádají některé své hráče, kteří zřejmě nezasáhnou ani do vzájemného duelu. Stars by měl stále scházet John Klingberg a Jason Robertson, jejichž zranění jsou posuzovány na denní bázi. Hosté se budou muset obejít bez Quintona Byfielda, Andrease Athanasioua nebo Liase Anderssona.

Noční program uzavře atraktivní duel mezi Vegas a Edmontonem. V obou týmech jsou hráči, kteří patří k nejlepším hokejistům ligy, avšak domácí počítají mnoho ztrát. Do dnešního duelu by neměli zasáhnout Alex Tuch, Max Pacioretty a Mattias Janmark. Otázkou zůstává stav Marka Stonea a také Aleca Martineze, oba mají drobnější zranění. Hosté mají také několik zraněných hráčů, ale největší útočné hvězdy Olejářů v sestavě budou, a tak by se mělo jednat o atraktivní duel.

Oba celky také prožívají diametrálně odlišný start soutěže. Zatímco Golden Knights mají na svém kontě jen dva body po třech zápasech, tak parta okolo Connora McDavida zatím nepoznala hořkost porážky.

00:00 Toronto Maple Leafs – San Jose Sharks

01:00 Buffalo Sabres – Boston Bruins

02:30 Dallas Stars – Los Angeles Kings

04:00 Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+