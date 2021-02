Noc okoření derby Toronta s Montrealem, o vedení v divizi si to rozdají Florida s Tampou

Program NHL bude v sobotu večer i v noci na neděli bohatý, nabídne dohromady hned deset zápasů. Ve večerních hodinách budeme moci sledovat souboje Winnipegu s Ottawou a San Jose s Vegas, ty hlavní pochoutky však dorazí až hodinu po půlnoci. Potřetí v sezoně se utkají v tradičním kanadském derby Toronto s Montrealem, Canadiens se pokusí konečně svého velkého rivala porazit. Zajímavé bude také derby mezi Floridou a Tampou, ve kterém se bude hrát o vedení v Centrální divizi.

21:00 Winnipeg Jets - Ottawa Senators

Už od 21 hodin se utkají dva kanadské týmy Winnipeg s Ottawou. Winnipeg odstartoval sezonu docela obstojně, po třinácti odehraných zápasech má na kontě sedmnáct bodů a je v tabulce Severní divize čtvrtý. Z posledních čtyř utkání Jets třikrát vyhráli, naposledy 5:1 právě nad Ottawou. Senators zatím prožívají hororovou sezonu, protože mají po patnácti zápasech na kontě jen pět bodů a jsou vůbec nejhorším týmem celé NHL. Momentálně mají šňůru čtyř porážek v řadě.

22:00 San Jose Sharks - Vegas Golden Knights

Dalším sobotním utkáním ve skvělém čase pro českého fanouška je souboj mezi Sharks a Golden Knights. San Jose zatím navazuje na nepovedenou minulou sezonu, ve dvanácti zápasech nasbíralo jen jedenáct bodů a v tabulce Západní divize je až sedmé. Vegas naopak zatím potvrzuje roli favorita na postup do play-off, z jedenácti duelů vybojovalo sedmnáct bodů a je v divizi druhé jen o bod za St. Louis, které ale odehrálo o tři zápasy navíc. Naposledy Knights prohráli 0:1 s Anaheimem, předtím vyhráli třikrát v řadě.

1:00 Florida Panthers - Tampa Bay Lightning

Jedním z nejatraktivnějších soubojů nočního programu bude rozhodně derby mezi Floridou a Tampou. Florida dokázala složit velmi silný tým a začátek sezony jí vyšel výborně, po jedenácti zápasech má na kontě osmnáct bodů a v tabulce Centrální divize je druhá. Na prvním místě tabulky se zatím stále vyhřívá Tampa, obhájce Stanley Cupu ale naposledy po šesti výhrách v řadě prohrál, a to 2:5 právě s Floridou. Pro Lightning to byla teprve druhá porážka v základní hrací době v této sezoně, Panthers prohráli po šedesáti minutách hry dokonce zatím jen jednou.

1:00 New York Islanders - Boston Bruins

Islanders jsou tradičně nepříjemným týmem úplně pro každého. Základní cíl pro ně zní dostat se do play-off, v něm pak mohou klidně dojít díky svému stylu hokeje hodně daleko. Momentálně jsou Islanders se 13 body na kontě na čtvrtém místě Východní divize. Z posledních osmi zápasů jen dvakrát vyhráli, ale alespoň už pětkrát v řadě bodovali. Boston v letošní sezoně jednoznačně cílí na Stanley Cup a zatím se ukazuje, že na to rozhodně může mít, s 22 body je ve Východní divizi aktuálně nejlepší. Proti Islanders může natáhnout svou šňůru vítězství už na šest utkání.

1:00 Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens

Nejsledovanějším zápasem nočního programu NHL bude bezpochyby kanadské derby dvou zakládajících týmů NHL Toronta a Montrealu. Tyto zápasy bývají vždy velmi vyhrocené, tento by neměl být výjimkou. Zápasu navíc přidá na ještě větší atraktivitě, že se oběma klubům začátek sezony povedl. Toronto je se 23 body v Severní divizi první, devětkrát v řadě bodovalo a z toho osmkrát vyhrálo. Montreal na svého soka ztrácí z druhého místa pět bodů a neprožívá dobré období, z posledních čtyř zápasů vyhrál jediné. Vrátí se do formy právě proti nenáviděnému Torontu, se kterým ale dvě dosavadní vzájemná střetnutí v sezoně prohrál?

2:00 Arizona Coyotes - St. Louis Blues

Arizona neměla ideální start do sezony a mohlo se zdát, že hned na začátku sezony z bojů o play-off vycouvá, opak se ale stal pravdou. Coyotes dokázali postupně své výkony vyladit, z posledních šesti utkání čtyřikrát vyhráli, celkově už jsou na třinácti bodech a na pátém místě tabulky. Na čtvrtý Anaheim ztrácí jen dva body a mají oproti němu dvě utkání k dobru. St Louis je na tom ještě lépe, s osmnácti body je na prvním místě Západní divize. Vinou odkládání zápasů spolu hrají Arizona a St. Louis už šesté vzájemné utkání v řadě, zatím si tři výhry připsala Arizona, dvakrát zvítězili Blues.

2:00 Dallas Stars - Carolina Hurricanes

Carolina i Dallas jsou jedni z týmů, které už v této sezoně ovlivnil koronavirus a musely některé své zápasy odložit. Dallas odstartoval sezonu později, ale to mu nijak nevadilo a hned čtyřikrát v řadě vyhrál. Z dalších sedmi zápasů už však poté zvítězil jen jednu a v Centrální divizi je až šestý. Carolina má o něco lepší formu, z posledních čtyř zápasů dva vyhrála, včetně toho posledního 5:3 na ledě Dallasu. V tabulce je Carolina s 16 body čtvrtá. Hurricanes kvůli zranění chybí brankář Petr Mrázek, který sice už opět trénuje, pro tento zápas ale ještě k dispozici nebude.

2:00 Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets

Chicago nemělo nejpovedenější start do sezony, ale postupně se dokázalo z krize zvednout a nyní už pravidelně sbírá body. Po patnácti zápasech jich má na kontě šestnáct a v tabulce Centrální divize je páté. Má však stále odehráno více zápasů než většina ostatních týmů. Chicago mělo rozjetou sérii tří vítězství, tu mu však utnul naposledy právě Columbus. Blue Jackets vyhráli nad Blackhawks v divoké přestřelce 6:5 a byla to pro ně třetí výhra ze čtyř posledních utkání. Columbus odehrál zatím patnáct utkání, na kontě má sedmnáct bodů a je v tabulce třetí.

2:00 Nashville Predators - Detroit Red Wings

Od druhé hodiny ranní se mimo jiné utkají dva momentálně nejhorší týmy Centrální divize Nashville a Detroit. Predators zatím zůstávají za očekáváním, ve čtrnácti zápasech vybojovali pouze dvanáct bodů a vypadá to, že do boje o play-off nezasáhnou. Naposledy Nashville vyhrál 3:2 právě nad Detroitem a ukončil tím předchozí sérii tří porážek. Detroit má na kontě pouze ušmudlaných osm bodů a znovu ho velmi pravděpodobně čeká sezona bez play-off. Red Wings vyhráli jediné z posledních jedenácti utkání.

4:00 Vancouver Canucks - Calgary Flames

Noční program NHL uzavře od čtyř hodin ráno kanadský souboj mezi Vancouverem a Calgary. Vancouver momentálně patří mezi týmy s nejhorší formou v celé soutěži, aktuálně má na kontě už šest porážek v řadě. Naposledy Canucks nestačili na Calgary, se kterým prohráli na domácím ledě 1:3. Vancouver je v tabulce Severní divize se 12 body šestý, Flames jsou na tom o tři body a jednu příčku lépe, a to odehráli o čtyři zápasy méně. Calgary se rozjíždí do dobré formy, vyhrálo tři své poslední zápasy a pokud takto bude pokračovat dál, určitě se zapojí do boje o postup do play-off.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+