Noc na středu nabídne bitvu o New York a dalších deset utkání

Vegas se bude proti Torontu snažit o navléknutí dalšího korálku na šňůru výher, aktuálně jsou na čísle sedm. Na vítězné vlně se vezou i Ďáblové z New Jersey, kteří neprohráli už šest zápasů, proti nim se naopak postaví Calgary, které čeká na vítězné utkání už pět duelů. Zlomit sérii porážek se pokusí i St. Louis Blues, kteří navštíví Philadelphii. Úterní noc má na programu 11 utkání, tahákem je newyorské derby.

V jednu ráno odstartuje pět duelů. Buffalo doma vyzve Arizonu. Šavle okupují 11. pozici ve Východní konferenci a bodově je táhne dvojice Dahlin, Tage Thompson. Kojoti jsou na 12. pozici na Západě a nejvíce kanadských bodů posbíral Keller.

Detroit doma vyzve Montreal. Křídla bodově táhnou Dominik Kubalík a Dylan Larkin, naopak o část sezony přijde Filip Zadina, který utrpěl zranění v dolní části těla. Na marodce jsou ještě Bertuzzi, Fabbri či Walman. Vidět je Filip Hronek, který má sedm gólových nahrávek. Montreal táhnou především mladí hokejisté, v čele klubové produktivity je Nick Suzuki.

Ďáblové se po úspěšném výjezdu do Kanady vrací před domácí publikum. Zranil se však gólman Blackwood, a tak bude králem brankoviště Vítek Vaněček, naopak Ondřej Palát bude kvůli operaci třísel Devils chybět neurčitou dobu. Do Newarku dorazí Calgary, které prožívá šňůru pěti proher v řadě. Na domácím ledě dokonce padli právě s New Jersey.

Newyorské derby odstartuje taktéž hodinu po půlnoci, show se koná ve slavné MSG. V sezoně jsou o chlup lepší Ostrované, kteří posbírali 16 bodů, Jezdci o bod méně. Aktuální ročník již jedno derby nabídl, na Long Islandu slavilo vítězství domácí mužstvo, čisté konto si vychytal Sorokin, dvakrát pálil Palmieri.

V hlavním městě Kanady se odehraje souboj mezi Ottawou a Vancouverem. Ottawu tíží nepříjemná série porážek, v posledních pěti zápasech neuhrála ani bod a v tabulce Východní konference jí patří 15. pozice. Vancouver se po nepodařeném startu zlepšil, připsal pár výher a v Západní konferenci je třináctý. Canucks se stále potýkají s marodkou, chybí například Dermott, Lazar či Poolman. Na druhé straně bude dlouhodobě chybět talentovaný Norris.

Překvapením jsou zatím poměrně slušné výkony Philadelphie, kterou drží gólman Carter Hart. Letci odehráli 11 utkání a pouze ve třech případech odcházeli s porážkou za nula bodů. Posední zápasy se jim příliš nevydařily, vyzráli pouze na Ottawu. Nyní je čeká souboj se St. Louis, které se velmi trápí a aktuálně je téměř na chvostu celé ligy.

V jednu ráno startuje také Toronto, které doma přivítá Rytíře z Vegas. Maple Leafs se i přes velké potíže v brankovišti podařily poslední tři zápasy proti Philadelphii, Bostonu a Carolině. Samsonov i Murray jsou mimo, a tak zaskakuje Erik Kallgren, který si nepočíná vůbec zle. Naopak celek z Vegas je v plné palbě a hořkost porážky pocítil naposledy 23. října, když padl s Coloradem. Není se pak čemu divit, že Golden Knights vedou Západní divizi.

V půl druhé se Tampa utká s Edmontonem. Bolts odehráli posledních pár utkání poměrně slušně, když z pěti zápasů padli pouze jednou, a to s nabušenou Carolinou, září hlavně Nikita Kučerov. Edmonton má aktuálně šňůru tří porážek, ale McDavid s Draisaitlem jsou stále tahouny svého celku i celé ligy.

Druhá hodina ranní znamená start souboje mezi Winnipegem a Dallasem. Stars se musí po skvělém začátku vypořádat se ztrátou v brankovišti, jak dlouho bude Jake Oettinger chybět by se mělo rozhodnout v nejbližších dnech. Velmi dobře se daří první lajně, která sbírá body jak na běžícím páse. Winnipeg se drží v Západní divizi slušně vysoko, v 11 zápasech posbíral 15 bodů a je průběžně čtvrtý.

Ve čtyři ráno jde do akce Seattle. V brance Krakenů zatím úřaduje Martin Jones, který přispěl k pěkné sérii čtyř výher v řadě, na domácím ledě se pokusí přidat další zářez. Soupeřem nejnovějšího celku ligy bude Nashville, který se po návratu z Prahy již dokázal aklimatizovat a ovládl poslední dvě utkání.

Poslední zápas noci začne v půl páté ráno, budíčky by měli nastavit příznivci LA Kings a Minnesoty Wild. Oba celky jsou na tom v posledních pěti měřeních velmi podobně, tři výhry a dvě prohry. Krále zatím táhne svými výkony v létě příchozí Fiala a třiadvacetiletý Vilardi. V čele produktivity Minnesoty je Kaprizov, na záda mu dýchají Zuccarello a Boldy.

Kompletní program:

01:00 Buffalo Sabres – Arizona Coyotes

01:00 Detroit Red Wings – Montreal Canadiens

01:00 New Jersey Devils – Calgary Flames

01:00 New York Rangers – New York Islanders

01:00 Ottawa Senators – Vancouver Canucks

01:00 Philadelphia Flyers – St. Louis Blues

01:00 Toronto Maple Leafs – Vegas Golden Knights

01:30 Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers

02:00 Winnipeg Jets – Dallas Stars

04:00 Seattle Kraken – Nashville Predators

04:30 Los Angeles Kings – Minnesota Wild

