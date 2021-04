Noc čtvrtých týmů. V akci bude Nashville, Arizona a Montreal

V noci ze středy na čtvrtek budou moci fanoušci hokeje sledovat čtveřici zápasů. Program zahájí hokejisté Chicaga, kteří v 1 hodinu ranní na svém ledě přivítají Nashville, se kterým svádí souboj o poslední postupové místo do vyřazovací části. Poslední zápas začne v Kanadě, kde se ve 4 hodiny ráno utká domácí Edmonton s Montrealem, který bude chtít získat další dva body, aby utekl svým pronásledovatelům.

01:00 Chicago Blackhawks – Nashville Predators

Hokejisté Chicaga drželi dlouhou dobu čtvrtou pozici Centrální divize, ale nyní už tomu tak není. Predátoři měli v posledních týdnech skvělou formu, když se dokázali prokousat až na onu čtvrtou příčku a Černí jestřábi se následně propadli dokonce až na šestou příčku, protože je přeskočil i Dallas. Klíčovým faktorem ve výměně pozic jsou vzájemná utkání. Nashville se s Chicagem utkal už šestkrát v letošním roce a ve všech šesti případech byli úspěšnější Predátoři, což je onen klíčový faktor, proč se celek z Nashvillu dostal na příčku zaručující play off. Oba celky trápí poměrně velká marodka, a tak si v tomto ohledu nemají příliš co vyčítat. Domácím bude chybět například Jonathan Toews, Alexander Nylander nebo Andrew Shaw, hostům pak Filip Forsberg, Eeli Tolvanen nebo Dante Fabbro. Oba celky mezi sebou dělí čtyři body.

03:00 Arizona Coyotes – Minnesota Wild

Arizona se během dubna dostala na čtvrtou pozici před Bluesmany a na této pozici se Kojoti nacházejí i nyní, avšak je to poměrně překvapivé. Hokejisté Arizony mají totiž v posledních dnech velmi špatnou formu, když z posledních pěti zápasů získali pouhé dva body. To Minnesota má úplně jiné starosti. Hokejisté Wild mají už poměrně dlouho relativní jistotu play off, když na páté Bluesmany mají náskok patnácti bodů a navíc v poslední době mají skvělou formu. Minnesota půjde do zápasu s Kojoty se šňůrou čtyř výher, kterou budou chtít jistě ještě rozšířit. Oba celky jsou prakticky v plné síle, a tak uvidíme tyto dva celky v podstatě v plné síle.

03:30 Vegas Golden Knights – San Jose Sharks

Hokejisté Vegas už odehrají závěr základní části s naprostým klidem a jistotou toho, že také letos se dostanou do bojů o Stanley Cup. Golden Knights jsou naprosto v pohodě i v současné době, protože mají za sebou už sedm vítězství v řadě. Dnes je čeká souboj se Žraloky ze San Jose, kteří se v nedávné době nadechovali k ohrožení Arizony na čtvrté pozici, ale v poslední době bodový přísun Žraloků není ideální. San Jose prožívá černou sérii, když má už šest proher v řadě, ale i tak stále ještě živí šanci na play off. Na čtvrté Kojoty ztrácí čtyři body.

04:00 Edmonton Oilers – Montreal Canadiens

Edmonton si v poslední době vytvořil dostatečný bodový náskok a vypadá to, že pokud se nic dramatického nestane, tak Connora McDavida a Leona Draisaitla uvidí hokejový svět v plné parádě taky ve vyřazovací části. Olejáři mají čtyři výhry z poslední pěti zápasů, ale v proti Montrealu se jim letos zatím tolik nedařilo. Z šesti zápasů získal Edmonton pět bodů, zatímco hokejisté Canadiens osm bodů. Montreal byl naopak dlouhou dobu na druhé pozici za Torontem, ale poté přišel úpadek formy, výměna trenéra a nyní jsou hokejisté Montrealu rádi, že jsou alespoň na čtvrté pozici, která play off ještě zaručuje. V závěru základní části jim však na záda bude dýchat Calgary a hlavně Vancouver, který má vinou koronaviru ještě několik zápasů k dobru, takže lze jen těžko předpovídat, kdo se z této trojice do bojů o Stanley Cup podívá.

