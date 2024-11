No Matthews, no problem. Torontu se nebývale daří i bez kapitána

Před sezónou mu dali kapitánské céčko, což John Tavares přijal sice profesionálně, ale někde uvnitř možná se skřípěním zubů. Matthews je vítězem Hart Trophy z roku 2022 a v posledních třech letech nastřílel fantastických 169 branek (60 + 40 + 69). Letos se ale Toronto už nějakou dobu musí obejít bez jeho gólových příspěvků.

Matthews odletěl řešit své tajemné zdravotní problémy do Německa, k lékaři, kterého dobře zná. Odlet umožňoval i lehčí program Toronta. Mělo jít o záležitost několika dnů, údajně nic znepokojujícího, jenomže celá věc trvá už skoro měsíc.

Naštěstí to nevypadá, že by absence lídra Javorovým listům zásadně vadila. Matthews hrál naposledy proti Minnesotě na začátku listopadu. Leafs tehdy prohráli podruhé za sebou, popáté z šesti utkání. Od ztráty kapitána vyhráli sedm z osmi, aktuálně proti Utahu počtvrté v řadě.

No Matthews, no problem, glosují v zámoří.

Vesel se chopili jiní. Chvála se valí hlavně na Mitche Marnera. Bez kapitána bodoval Marner čtrnáctkrát v osmi utkáních (6+8). Proti Utahu dal dvě branky, absolvoval 25 střídání, nejvíc ze všech útočníků, a jeho výkon byl označen za „hrdinský“.

„Je to už víceméně standard, úroveň hry, kterou každý rok nabízí. Znamená pro tenhle tým hodně,“ citují Johna Tavarese The Hockey News. „Je to elitní hráč, který tvoří hru, odvede spoustu práce bez puku, hraje všechny situace a přináší téhle šatně speciální element. Jsme šťastní, že ho máme.“

Právě úspěch proti Utahu je hodně ceněn. Toronto šlo do boje se spoustou bezejmenných náhradníků. Šanci dostali kluci z farmy, včetně Alexe Nylandera, který si užívá možnost hrát se slavnějším bráchou.

„Na farmě máme hodně skvělých hráčů. Hodně těch kluků odtud by mohlo hrát NHL na plný úvazek, takže si věříme,“ nenechává si všechnu slávu pro sebe Marner.

Dobrou zprávou určitě je, že Matthewsův návrat je očekáván každým dnem. Tou ještě lepší je, že i bez své největší hvězdy Toronto nestrádá a sbírá výhry.

