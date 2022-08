Nikdy se mi o tom ani nesnilo, září Palát. Pastovi přeje Stanley Cup

Získal už dva Stanley Cupy nebo vyhrál AHL. Teď se však Ondřej Palát dočkal i individuálního ocenění, když porazil Davida Pastrňáka ve Zlaté hokejce. Rodák z Frýdku-Místku nejprve poděkoval všem svým blízkým, pak obdržel od moderátorky galavečeru čepici na chladnější počasí, které ho čeká v New Jersey.

Po pózování před fotografy usedl Palát po boku Davida Pastrňáka před novináře a začal odpovídat na dotazy.



David Pastrňák táhl tým k bronzu, ale Zlatou hokejku máte vy. Překvapilo vás to?

Jo, překvapení to je. Vyhrát nad Pastou je super, ale všichni víme, jaký je hokejista a jak zvedl český národní tým, když přiletěl pomoci. I to, co předvádí v Bostonu… Je top hráč, ale jsem rád, že jsem získal Zlatou hokejku.

Už na pódiu jste zmínil, že trofej není úplně lehká. Kolik otázek od moderátorky Daniely Písařovicové byste ještě zvládl s trofejí v ruce?

Už moc ne. (směje se) Opravdu mě překvapilo, jak je ta soška těžká.

Medailí a vítězství už máte v kariéře víc. Bude teď složité hledat místo pro tak velkou sošku?

Něco se určitě najde, to je příjemná starost. (usmívá se) Ale medaili z mistrovství světa ještě nemám, takže zvítězit s národním týmem je můj další sen a cíl.

Ve finále o Stanley Cup jste letos padli. Jaká to byla nakonec sezona?

S Tampou jsme už dvakrát vyhráli a měli jsme tým na to, abychom vyhráli i potřetí. Sezonu jsme začali výborně a skončili jsme ji ve finále. Z týmového hlediska je úspěšná, ale finále velmi mrzí. Colorado si to ovšem zasloužilo, byli o trošku lepší.

Na osobní slávu možná nejste zvyklý, říká se o vás hlavně to, že jste týmový hráč. Jak se teď cítíte v nové roli?

Získat Zlatou hokejku je super, nikdy se mi o tom ani nesnilo. Ale jak už říkal Pasta: Nehrajeme hokej jen kvůli oceněním pro jednotlivce. Vyhrát na týmové úrovni Stanley Cup nebo dovézt jakoukoli medaili z mistrovství světa je víc. Snažím se hrát týmově a mám štěstí, že jsem mohl hrát ve výborném týmu. Zvítězit se svojí partou je úplně to nejhezčí.

Můžete teď tuhle hokejovou moudrost předávat u New Jersey Devils?

Určitě, mají velmi mladý a šikovný tým, který nějakého staršího hráče se zkušenostmi asi potřebuje. Proto jsem si vybral Devils, je to perspektivní klub s vycházejícími hvězdami. Cítím, že budeme dobří. Udělám všechno pro to, aby se nám dařilo.

Jako kdyby člověk musel poznat, že cesta za vítězstvím je trnitá…

Z deseti let v NHL jsem hrál osmkrát play off. Dvakrát jsme prohráli ve finále, dvakrát jsme zvítězili, ale v roce 2019 jsme třeba vyletěli z prvního kola 0:4 na zápasy po neskutečně dobré základní části. A právě to nás do dalších let posílilo. Zkušenosti hrají roli…

Teď sedíte vedle Davida Pastrňáka, který váš cíl může narušit s Bostonem.

Mimo led jsme velcí kamarádi, ale na ledě makáme naplno. Pastovi moc přeju, aby poznal, jaké to je vyhrát Stanley Cup. Na ledě to chci ale zažít taky, takže se o úspěch rádi popereme. (usmívá se)

Přitom nebýt pandemie, třeba byste si na olympiádě zahráli spolu v českém dresu.

Asi každý hokejista chtěl jet na olympijské hry. Bohužel to nevyšlo. S Pastou jsem si zahrál už na Světovém poháru, ale tam jsme byli ještě dost mladí. Takže se těším, až se někdy potkáme třeba na mistrovství světa a snad získáme i medaili.

Právě Davidovi Pastrňákovi jste utnul rekordní sérii pěti vítězství ve Zlaté hokejce. Co říkáte na to, že cena zůstává ve Slezsku?



Pastrňák si vezme slovo: Myslím, že je to hezké. Moravskoslezský kraj teď vládne hokeji. (směje se)

Palát: A ještě jsme sympaťáci…

Pastrňák: Doufejme, že to tak bude i nadále a bude se nám dařit. Jsem moc rád, že je cena v Ondrových rukou, zaslouží si ji.

Palát: Pasta je z Havířova, já teď bydlím kousek od města v Tošanovicích, takže to mám jen přes jezero. Máme radost. (směje se)

Stihl jste si po sezoně užít Česko?

Pro mě je léto trochu kratší, když dojdete až do finále, tak potom moc času nezbývá. Snažil jsem se zregenerovat tělo, odpočnout. Letos jsem také řešil svou budoucnost, jako volný hráč jsem podepsal s Devils… S manželkou jsme do New Jersey dokonce letěli obhlédnout, jak to tam vypadá. V rozhodování nám to hodně pomohlo a teď se tam moc těšíme.

Zbývá vám čas na sledování českých juniorů na MS?

Dvacítky tradičně sleduju, i když letos bohužel moc fanoušků v aréně nemají. Našim fandím na dálku a trochu mě mrzelo, že byli po prohře s Lotyšskem terčem kritiky. Teď mám velkou radost, že porazili Ameriku a ukázali, jací jsou bojovníci. Držím jim palce.

