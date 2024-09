Nick Robertson versus Toronto Maple Leafs, jednání jsou stále na bodu mrazu

Útočník Toronta Maple Leafs Nick Robertson již dlouho neskrývá frustraci ze svého působení u javorových listů. Nadějné levé křídlo Spojených států požádalo už 30. června tým o výměnu a od včerejšího dne, 28. srpna, je omezeným volným hráčem (RFA). Přesto řešení této patové situace je stále daleko.

Většina mimosezónních spekulací o výměnách v Torontu se týkala Mitche Marnera a Johna Tavarese. Ani jeden z nich se však kvůli svým drahým smlouvám a klauzulím o zákazu stěhování nepřesunul.

Týdny dohadů o Marnerovi a Tavaresovi zastínily rostoucí kritickou situaci mezi vedením Leafs a Nickem Robertsonem.

Dvaadvacetiletý útočník, který v minulé sezóně v dresu Maple Leafs nastřílel v 56 zápasech 14 gólů a zaznamenal 27 bodů, zůstává s blížícím se tréninkovým kempem stále nepodepsaný a podle hokejového insidera TSN Chrise Johnstona není žádné řešení v dohlednu.

„Teď je to tak trochu na mrtvém bodě,“ vysvětlil Johnston v pondělí na serveru OverDrive. „Podle mých informací se touha Nicka Robertsona pokračovat nezměnila, ale faktem zůstává, že je omezeným volným hráčem a nemá moc možností. Zvláště pokud nechce podepsat smlouvu a organizace se rozhodne ho nepřestěhovat, opravdu jediné, co by mohl udělat, je ztratit trochu času a pokusit se vytvořit tlak na tým. Ale samozřejmě by ho to něco stálo, jak z hlediska toho, že se nedostane do tempa v tréninkovém kempu nebo případně neodehraje přípravné zápasy, tak samozřejmě i po finanční stránce.“

„Nevím, jak to bude nakonec vyřešeno, ale s blížícím se začátkem září, se nezdá, že by bylo řešení v dohlednu. Generální manažer Toronta Brad Treliving sice řekl 1. července, že Leafs potřebují Robertsona, také je pravda, že v této sezóně má velkou příležitost se ukázat, jednak kvůli tomu, co předvedl loni, ale také kvůli tomu, že se u někoho v jeho věku předpokládá, že se bude stále zlepšovat. Navíc Leafs nemají tolik možností na levém křídle jako v minulých letech. Možná tedy existuje cesta, jak věci přebudovat, ale v tuto chvíli tam nevidím žádné zjevné řešení.“

Treliving, který vstupuje do své druhé sezóny ve funkci generálního manažera Maple Leafs, dal v létě jasně najevo, že nechce Robertsona přesunout, přestože požádal o výměnu.

„Samozřejmě vím, že u Nicka je určitá frustrace, ale díváme se na něj jako na vynikajícího hráče,“ řekl Treliving. „Pro Nicka je zde velká příležitost. Potřebujeme, aby byl pro nás dobrým hráčem.“

„Nehodlám se pouštět do žádných spekulací ani do veřejných diskusí. Prostě to necháme být a budeme pokračovat dál.“

Nick Robertson se od svého profesionálního debutu v play-off 2020 pouze střídavě objevuje v sestavě. V minulé sezóně v březnu vyjádřil svou frustraci poté, co byl přesunut do týmu v AHL Toronta Marlies v rámci snižování nákladů. V AHL týmu se ale neohlásil.

„Bylo to trochu zvláštní,“ řekl tehdy novinářům. „Prostě jsem trénoval sám, zatímco kluci byli na cestách. Asi jsem jen čekal, až na mě přijde řada.“

„Během svého působení u nás čelil mnoha nepřízním osudu,“ řekl k Robertsonovým komentářům tehdejší kapitán John Tavares. „Zřejmě se potýkal s těžkými zraněními a stále se vrací.“

Adam Proteau z The Hockey News také přiznává Robertsonovu frustraci, ale věří, že by nebylo dobré vynechat tréninkový kemp a začátek sezóny. Vzhledem k tomu, že Leafs mají v této situaci navrch, považuje Proteau za nejlepší, aby Robertson podepsal krátkodobou smlouvu, dále pracoval a pak sám uvidí, co se z toho vyvine.

Kam by mohl Robertson potencionálně zamířit?

Robertsonovu situaci by mohly sledovat týmy, které hledají mladého útočníka se střeleckým potenciálem.

V nedávném článku s otázkami a odpověďmi na webu Pittsburgh Hockey Now se reportér Penguins Dan Kingerski zmínil, že Kyle Dubas by mohl mít zájem o Nicka Robertsona, kterého si v roce 2019 vybral z celkového 53. místa, tehdy ještě jako GM Toronta.

„Můžeme potvrdit, že Dubas má Robertsona opravdu rád.“ řekl Kingerski.

Zároveň Kingerski pochyboval, že by Penguins poslali nabídku na Robertsona, protože Leafs by ji dorovnali. Pokud by šlo o výměnu, Leafs by podle něj museli na oplátku získat cenného hráče.

Russ Macias z NYI Hockey Now navrhl, že Robertson by mohl mít smysl i pro Islanders, protože by se jim hodil jako křídlo do vrchní šestky a zároveň by do sestavy přidal mládí.

Macias navrhl nabídnout Wahlstroma, Simona Holmstroma a volbu v draftu. Hráči mají dohromady kontrakty ve výši 1,85 mil. dolarů, Leafs však mají k dispozici pouze 1,275 mil. dolarů.

Rodák z kalifornské Pasadeny odehrál za Maple Leafs během čtyř sezón 87 zápasů, ve kterých vstřelil 17 gólů a zaznamenal 34 bodů.

Za tři týdny se otevírají tréninkové kempy, a tak bude zajímavé sledovat, jak se tento příběh vyvine, a zda se nějaký tým odhodlá učinit Torontu nabídku na výměnu dvaadvacetiletého křídelníka. Robertson má potenciál, o tom není pochyb, ale vzhledem k tomu, jak silná je skupina útočníků Leafs a nemožnosti získat v organizaci větší roli nemá v Torontu moc příležitostí.

