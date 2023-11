Ničivý hurikán v závěru! Columbus opět neudržel vedení!

Vypadalo to na nezajímavý duel, v němž přes množství střel nepadne mnoho gólů. Celek z Ohia se s vekou porcí štěstěny dvakrát prosadil, zatímco Hurikány deptal gólman Merzlikins. V závěru však přišel nečekaný obrat, na který byl i maskovaný hrdina Columbusu krátký.

Opět stejný problém. Blue Jackets ztratili slibně rozehraný duel a z ledu favorita odcházejí bez bodu, přestože ještě v 57 minutě vedli 1:2. Columbus držek dlouho v zápasu Lotyš mezi třemi tyčemi, který pochytal 40 střel a jeho úspěšnost zákroků přesahovala 93 %. Ani to však nakonec nestačilo. Obrana celku z Ohia doslova a do písmene hoří a s takovými výkony ji nedokáže spasit ani Merzlikins, který má z posledních zápasů skvělá čísla.

Rozhodující gól měl na svědomí Andrej Svečnikov, pro nějž to byla vůbec první trefa v sezoně.

„Je to velká úleva, ale ve skutečnosti jsem na to příliš nemyslel,“ řekl Svečnikov o svém čekání na první gól. „Věděl jsem, že to přijde. Byl to asi nejsprávnější čas pro mou trefu a pro nás to byla obrovská výhra.“

Carolina byla jasně lepší, což bylo herně vidět, ale kýžený efekt dlouho nepřicházel.

„Připadalo mi, že to prostě nebyl náš večer,“ řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour. „Ale smekám klobouk před našimi kluky, kteří mají na vítězství velkou zásluhu, protože neměli svěšené hlavy. Prostě hráli dál. Dnes večer jsme si určitě zasloužili vyhrát.“

Velké zklamání naopak bylo na druhé straně.

„Většinu zápasu jsme dělali věci, které jsme si řekli, ale to nestačí,“ řekl trenér Columbusu Pascal Vincent. „Soupeř hraje stylem play-off a takové věci se ve vyřazovacích bojích stávají. Jen na chvíli ztratíte nit a vše je naopak. Musíte prostě vydržet hrát až do konce.“

„Myslím, že jsme hráli dobře a měli jsme spoustu šancí,“ řekl Marčenko. „Je to jen a jen o nás. Odehráli jsme opravdu dobré dvě třetiny, a i ve třetí třetině jsme hráli dobře. Je to těžké, když to pak k ničemu nevede.“

„Hráli jsme dobře a chytře,“ řekl Gaudreau. „Snažili jsme se napodobit jejich hru. Dostávat puk ven z pásma, dostat jej do útočné třetiny, a tak trochu čekat na šanci. Možná jsme v závěru trošku upustili od naší hry, a to nás stálo zápas.“

Toto není poprvé, co by Columbus selhal v závěru. Pomalu se z toho stává takové klišé, které už je pro tým z Ohia charakteristické.

