NHL zahýbala velká výměna! Flames a Flyers měnili čtyři hráče

Calgary Flames rozvířili hokejové vody výměnou, která přináší do týmu čerstvou krev. V rámci trejdu s Philadelphií Flyers přicházejí útočníci Joel Farabee a Morgan Frost. Na oplátku se do Philadelphie stěhují Andrej Kuzmenko a Jakob Pelletier, spolu s nimi Flyers získávají i výběry ve druhém a sedmém kole draftu.

Farabee a Frost, oba někdejší výběry v prvním kole draftu, letos zaostávali za očekáváním. Farabee, který v minulé sezoně zaznamenal 22 gólů a 50 bodů, má letos na kontě pouhých osm gólů a 19 bodů v 50 zápasech. Frost si vedl o něco lépe s 11 góly a 25 body v 49 utkáních, avšak jeho nejlepší sezona přišla před dvěma lety s 19 góly a 46 body.

Craig Conroy, generální manažer Flames, věří, že výměna týmu pomůže. „Chtěl jsem dát týmu nějaký impulz,“ uvedl Conroy po výhře nad Anaheimem. „Tihle kluci mají 24 a 25 let, takže jsou ideální pro dlouhodobé budování týmu.“

Oba nováčci přinášejí rozmanité dovednosti. Farabee je známý svou houževnatostí a střeleckým potenciálem, zatímco Frost, přirozený centr, vyniká v přesilových hrách a jako playmaker. „Frost má skvělé ruce a vizi, může rozehrávat a dobře využívat přesilovky,“ řekl Conroy. „Farabee zase umí přidat tvrdost a má schopnost skórovat, něco jako mladší Blake Coleman.“

Na druhé straně výměna znamenala loučení s Kuzmenkem a Pelletierem. Kuzmenko, který přišel do Calgary v rámci výměny s Vancouverem, se letos trápil a nasbíral pouze 15 bodů ve 37 zápasech. Pelletier, draftovaný Flames v roce 2019, se po slibných výkonech v AHL konečně prosadil do NHL, ale nyní se stěhuje do Philadelphie. „Obzvlášť u Pelletiera to bylo těžké,“ přiznal Conroy. „Je tu od svého draftu a vytvořili jsme si s ním silné pouto.“

Trenér Flames, Ryan Huska, vítá nové posily jako příležitost k posílení týmu. „Každý z těchto hráčů přináší něco jiného, co nám pomůže,“ uvedl. „Těšíme se, až je zapojíme do sestavy a uvidíme, jak se s týmem sžijí.“

Navzdory těžkostem se Flames drží v boji o play-off. Díky příchodu Farabeeho a Frosta získává tým potřebnou vzpruhu pro závěrečnou fázi sezóny. Conroy je optimistický: „Věříme, že tito hráči budou pro naši sestavu velkým přínosem. Jsme nadšeni z toho, co přinášejí do našeho týmu.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+