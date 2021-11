NHL v číslech: Josi nebo Ovečkin. TOP 5 hráčů minulého měsíce

Současný ročník NHL má za sebou svůj první měsíc, který nabídl jistě spoustu překvapení i zklamání. Pro nás tak nastal čas, abychom i z analytického hlediska vybrali pět hráčů, kteří svými výkony pomáhali svým týmům k co nejlepším výsledkům v říjnu.

Nejlepší měsíc zažila bezpochyby Carolina, která vyhrála všech svých osm zápasů a vstoupila do nové sezony nejvyšší hokejové zámořské soutěže více než skvěle.

Nutno podotknout, že vybrat skutečně těch pět nejlepších podle nás nebylo vůbec lehké. Adeptů, kteří se mohli dostat do tohoto žebříčku, bylo skutečně hned několik. Nakonec jsme zvolili následujících pět borců:

Frederik Andersen (B, Carolina Hurricanes)

V Torontu ještě nedávno nechtěný, nyní ovšem jeden z nejlepších, nejoblíbenějších hráčů Hurricanes. A to především díky uplynulému měsíci, ve kterém Carolina s Andersenem v bráně vyhrála všech sedm utkání. Dánský brankář navíc zaznamenal jedno čisté konto, co ale je nejvíce fascinující? Andersen chytil hned 9,79 gólů nad očekávání! To je absolutně šílená hodnota a vůbec jeden z nejlepších výkonů v historii NHL, které brankář předvedl v jednom měsíci. Hurikáni už nyní mohou jen doufat, že Andersen si tuhle formu zachová co nejdéle.

*Pozn.: HD = ('high-danger') velmi nebezpečné střely.

Roman Josi (O, Nashville Predators)

Kapitán Predátorů patří už několik sezon mezi nejlepší obránce NHL, což opět potvrdil i v říjnu. Roman Josi v osmi utkáních posbíral hned 9 bodů a výraznou měrou přispěl svému týmu ke čtyřem vítězstvím v osmi utkáních. Jistě, Nashville jako tým by si mohl jistě vést lépe, ovšem to už není vina Romana Josiho. S ním na ledě totiž Predators své soupeře pravidelně přehrávali. Bilance vstřelených gólů 10:2 inkasovaným při hře pět proti pěti je toho jasný důkazem.

Jacob Markström (B, Calgary Flames)

Vynikající zpráva pro Flames, ne už tolik dobrá pro Daniela Vladaře. Brankář Jacob Markström má za sebou skutečně vynikající měsíc. Brankář Calgary zasáhl do šesti duelů, čtyři z nich Flames vyhráli a švédský brankář si hned třikrát zapsal čisté konto! Podařilo se mu chytit více než 6 gólů nad očekávání a na výbornou si vedl především v nebezpečných střelách soupeře z bezprostřední blízkosti, kde pochytal hned 94,9 % střel. Suverénně nejlepší brankář října v tomto směru!

Connor McDavid (Ú, Edmonton Oilers)

Jak jste určitě čekali. Connor McDavid v tomto výpisu nemohl chybět. Nejproduktivnější hráč října, nejlepší hokejista na světě. Famózních 16 bodů v pouhých 7 zápasech. A navíc i mírná dominance Oilers s McDavidem na ledě při hře pěti proti pěti. Číslo šest v kolonce inkasovaných branek Edmontonu s McDavidem na ledě sice může budit rozpaky, ale zde je to spíše vinou brankářů, kteří chytili méně jak 90 % střel se svým kapitánem na ledě. Z dlouhodobého hlediska je zde předpoklad, že se tohle číslo brzy dostane přes 90 %.

Alexandr Ovečkin (Ú, Washington Capitals)

Tento hokejista snad nestárne. Ruský ostrostřelec skutečně chce předehnat Waynea Gretzkyho. A tento ročník začal skutečně na výbornou! 9 gólů v osmi zápasech. Excelentní! K tomu všemu Ovečkin přidal šest asistencí a byl jasně nejlepším hráčem Capitals v uplynulém měsíci. Washington s Ovečkinem na ledě své soupeře pravidelně přehrával, což potvrzují nejen pokročilé statistiky, ale i také samotná bilance vstřelených a inkasovaných branek s washingtonským kapitánem na ledě.

