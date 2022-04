NHL v číslech: Duo mladíků táhne Dallas do play-off

Všechny týmy každý rok sní o tom, že na draftu trefí alespoň jednoho hráče, který se jednou stane hvězdou nejen jejich týmu, ale rovnou i celé ligy. Když se to povede, můžou se skauti s generálním manažerem klepat po ramenou. Když se to povede hned ale dvakrát? To je pak naprosto famózní počin! A něco takového se povedlo Dallasu v létě 2017.

Miro Heiskanen obránce, 22 let NHL 2021-2022 Z 67 G 4 A 30 B 34

O Miru Heiskanenovi už téměř všichni vědí, že se v NHL velmi rychle adaptoval a zařadil mezi vůbec nejlepší obránce celé ligy. V Dallasu je bezpochyby obráncem číslo jedna a o pozornost si řekl především v play-off 2020, kde byl nejlepším hráčem Stars a dotáhl to s nimi až do finále Stanley Cupu proti Tampě Bay.

Finského rodáka si Dallas vybral v roce 2017 z celkového třetího místa a nemusí litovat, byť hned za ním si vybralo Colorado zadáka Calea Makara, který předvádí zatím ještě o chlup lepší výkony. Tak či onak, oba dva jsou moderními obránci a jedni z nejlepších hráčů na celém světě.

Dallas se momentálně nachází na poslední možné postupové příčce v Západní konferenci, ovšem díky nedělnímu klopýtnutí Vegas proti San Jose, mají Stars momentálně velmi blízko k účasti ve vyřazovacích bojích.

A ještě o chlup platnějším hráčem Dallasu v tomto ročníku než Miro Heiskanen je útočník Jason Robertson! Toho si Hvězdy vybraly taktéž na draftu v roce 2017, a to z celkového 39. místa.

Jason Robertson útočník, 22 let NHL 2021-2022 Z 71 G 38 A 37 B 75

Kanadský rodák od svého přechodu z AHL do NHL podává velmi konzistentní výkony, které v tomto ročníku ještě vyšperkoval a patří mezi vůbec nejlepší hokejisty celé ligy.

Doposud odehrál 125 utkání, ve kterých nasbíral vynikajících 121 bodů. Letos přidal 75 bodů v 71 zápasech.

Jak můžete vidět na výše uvedené kartě, podle modelu Andy & Rono, je Jason Robertson v dosavadním ročníku lepší hned než zbylých 98 % útočníků ligy, kteří odehráli alespoň 200 minut.

22letý útočník je momentálně stále jedním z nejpodceňovanějších hráčů NHL, přitom by si zasloužil daleko větší pozornost jak od médií, tak od fanoušků. Jedná se skutečně o jednoho z nejlepších hráčů ligy tohoto ročníku, přičemž velmi dobré výkony podával už v uplynulé sezoně.

Pokud Dallas letos opravdu postoupí do play-off, Heiskanen a Robertson na tom budou mít veliký podíl. Jestliže navíc Robertson na své výkony dokáže navázat i v následujících sezonách, Dallas si může draft 2017 poznamenat jako jeden z nejlepších ve své historii, zda ne jako přímo ten nejlepší.

Ulovit totiž dva hráče takových formátů během jednoho draftu, to je, jak už bylo řečeno v úvodu, skutečně famózní počin!

