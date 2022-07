NHL v číslech: André Burakovsky posilou pro ofenzivu Seattlu

André Burakovsky vyhrál podruhé v kariéře Stanley Cup, poté co se radoval v dresu Washingtonu se mu to letos podařilo v Coloradu. V dresu Avalanche ovšem Burakovsky už pokračovat nebude, když si na trhu volných hráčů vybral Seattle Kraken. Tam dostal pětiletou smlouvu s průměrným platem 5,5 milionů dolarů ročně.

André Burakovsky bude pro Seattle jistě vítanou posilou. Švédský útočník je totiž skvěle vybaveným ofenzivním hráčem, který má schopnosti zlomit zápas ve prospěch svého týmu. Právě to je něco, co Seattlu při budování svého kádru prozatím chybí.

Ve 27 letech je André Burakovsky ve svých nejproduktivnějších letech, navíc nabízí velice zajímavou paletu schopností, když mezi jeho přednosti patří především přechod středního pásma a vytváření šancí z rychlých útoků. Zároveň se pak jedná i o jednoho z nejlépe bodujících hráčů posledních tří let, a vysoko se řadí i mezi střelci.

Seattlu se právě v ofenzivě v jeho premiérové sezoně příliš nedařilo. Při hře 5 na 5 měl ze všech týmů až 23. nejvyšší počet střeleckých pokusů, když si jich za 60 minut vypracoval 51,7. Na branku soupeřů pak měl Seattle v průměru pouze 27,6 střel za stejný čas a patřil v tomto směru mezi pět nejhorších týmů.

Celkově si Seattle vypracoval šance na 2,14 očekávaných gólů za hodinu hry, když byly horší pouze dva týmy, Arizona a Chicago. I když Seattle s 2,25 vstřelenými góly za tento čas očekávání lehce překonal, nestačilo to na lepší než 28. příčku ve srovnání s ostatními týmy NHL.

Seattle ale nyní přidává Burakovskyho. A jak již bylo zmíněno, André Burakovsky se v Coloradu zařadil mezi nejlepší ofenzivní hráče NHL, a to především v rovnovážném počtu hráčů. Při hře 5 na 5 je v průměrném sběru bodů i střelbě gólů jen těsně za nejlepší dvacítkou. Za 60 minut si totiž Burakovsky v součtu posledních tří sezon připsal 2,57 bodů, z toho pak 1,14 gólů.

V posledních třech sezonách navíc ani jednou neklesl jeho bodový průměr pod 2,5 bodů za 60 minut. To ho řadí do velice dobré společnosti, když to dokázalo pouze sedm dalších hráčů. A to Artěmij Panarin, Brad Marchand, Connor McDavid, David Pastrňák, Jonathan Huberdeau, Leon Draisaitl a Nathan MacKinnon. Vskutku vynikající jména.

Pokud se podíváme pouze na letošní sezonu, Burakovsky víceméně potvrdil svůj dlouhodobý trend. Velice často vytvářel střelecké příležitosti, a to jak sobě, tak i spoluhráčům, kdy byl lepší než 92 % všech útočníků. To pak potvrdil i bodově, kdy sbíral v průměru více bodů než 93 % forvardů.

Mezi elitní hráče se Burakovsky řadil i v přechodu neutrální zóny, kdy byl aktivní ve vyvážení puku z vlastní obranné třetiny i vstupech do té útočné. Právě rychlý přechod do útočného pásma je Burakovského nejsilnější zbraní.

Švédská posila Seattlu si velice dobře dokáže poradit na menším prostoru a přecházet protihráče. Jeho vstupy do útočné třetiny jsou navíc často následovány vytvořenou šancí. To je v NHL velice důležitý herní prvek, když to jsou právě rychlé útoky, ze kterých padá jednoznačně nejvíce gólů.

Otázkou však je, jestli André Burakovsky dokáže své schopnosti naplno prodat i v dresu Seattlu, kde na něj budou mnohem větší nároky. Poslední tři sezony si dokázal držet tempo mezi 60 a 70 kanadskými body na 82 zápasů, a to i s menším časem na ledě, než kterého se mu dostane právě v Seattlu. Především na přesilových hrách by si měl Burakovsky užít větší minutáž. A právě ta může jeho bodové součty vystřelit třeba až k bodu na utkání, na co jistě má potenciál.

Seattle tedy v Burakovském získává potenciálně rozdílového hráče, který je stále v ideálním hokejovém věku, a který vedle mladých centrů jako jsou Matty Beniers a Shane Wright může být ofenzivním tahounem.

Share on Google+