NHL v Česku: Letos již podesáté, kdo naváže na střelce Vrbatu a Hertla?

Když jede NHL do Evropy, nejčastěji si vybírá Stockholm a halu Globen. Nicméně Praha se sedmi dosavadními zápasy příliš nezaostává, již na začátku října navíc Devils a Sabres zaokrouhlí počet týmů, které si v O2 aréně zahrály, na deset.

Poprvé otevírala NHL sezonu v Evropě v roce 2007. Do té doby proběhla spousta přátelských utkání, často proti evropským týmům, zejména ve Skandinávii. Ligové zápasy NHL Premiere tedy byly novinkou.

Během pěti let zvládly zámořské celky osmnáct evropských utkání, v Česku byl velkou událostí dvojzápas Tampy Bay proti New York Rangers v roce 2008 (dvakrát 1:2 pro NYR), přestože Jaromír Jágr tehdy v létě přestoupil do ruského Omsku. Vysočanská hala byla vyprodaná v obou případech, v akci mohli diváci vidět Michala Rozsívala, Petra Průchu, Václava Prospala a Radima Vrbatu. A taky nováčka Stevena Stamkose.

Vrbata s Průchou si zahráli v Praze taky o dva roky později, tentokrát už v jednom týmu (Phoenix Coyotes) proti Bostonu Davida Krejčího. Kojoti nejprve vyhráli 5:2, den poté padli 0:3. O2 aréna již ale vyprodaná nebyla – přišlo 15 a 13 tisíc lidí. Vstupenky byly přitom mnohem levnější (990 až 3990 korun).

NHL pak od konceptu evropských premiér na čas upustila. V letech 2012 a 2016 nesehrála mimo severoamerickou půdu ani jedno utkání… Oživený formát pak liga pojmenovala NHL Global Series. Česko se dočkalo těsně před covidovou pandemií, v říjnu 2019 uvítalo Philadelphii Flyers a Chicago Blackhawks. Z tria českých hokejistů, Voráček za Flyers a Kämpf s Kubalíkem za Blackhawks, ovšem nikdo nebodoval. Vyprodáno bylo, ceny lístků se vrátily na vyšší úroveň (1990 až 7990).

Na další rok pak bylo v plánu utkání Boston Bruins – Nashville Predators, jenže pandemie vše změnila. Až v říjnu 2022 otevřel NHL na buly Tomáš Hertl a jeho San Jose právě proti Nashvillu. Preds vyhráli 4:1 a další den 3:2.

Letos? Pro Devils půjde o druhý evropský ligový zápas a pro Sabres dokonce již o třetí trip. Za Buffalo by mohli naskočit Jiří Kulich, Lukáš Rousek nebo JJ Peterka, za New Jersey Ondřej Palát, Tomáš Tatar, Šimon Nemec. Každopádně můžeme po jejich souboji napsat, že v Praze už se představila třetina klubů NHL.

Vlastně ještě trochu víc – těsně před Sametovou revolucí se v Holešovicích ukázali vítězové Stanley Cupu Calgary Flames (reprezentace ČSSR vyhrála 4:2 a 4:1), přípravné zápasy pak v říjnu 2010 sehrál Boston v Liberci (7:1) a Rangers na ledě Sparty o rok později (2:0).

Málo známým pak zůstává i turné Poldi Kladno a Tesly Pardubice (doplněných o reprezentanty) do zámoří na přelomu let 1977-78. Ale o nich zase příště.

NHL Global Series v Praze:

4. října, 19:00

Buffalo Sabres - New Jersey Devils

5. října, 16:00

New Jersey Devils - Buffalo Sabres

Share on Google+