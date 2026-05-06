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NHL se dle všeho rozroste o další tým. Québec zase ostrouhá, liga jde na jih

25. června 9:00

David Zlomek

NHL zkoumá možnost expanze do Texasu, konkrétně do Houstonu nebo Austinu, a to na základě dohody s miliardářem Danem Friedkinem a jeho rodinou. Komisař Gary Bettman v úterý oznámil, že výkonný výbor Rady guvernérů podpořil dohodu o podmínkách na příštích šest měsíců.

Celková investice zahrnující poplatek za expanzi a výstavbu nové arény v jednom z těchto měst by se podle Bettmana vyšplhala na 3,5 miliardy dolarů. Ačkoliv se diskuse v posledních dvou letech točily převážně kolem Houstonu, nově se do hry přidal i Austin s tím, že obě lokality by potřebovaly postavit novou halu.

Friedkin, šéf The Friedkin Group s majetkem 6,4 miliardy dolarů podle magazínu Forbes a podíly ve fotbalových klubech Everton a AS Řím, si prostřednictvím Pursuit Sports zajistil exkluzivní práva na organizaci v jižním Texasu a rodina hodlá obě varianty pečlivě vyhodnotit. Hlasování rady zatím neproběhlo a dojde k němu jen v případě finální dohody.

Pokud by NHL přidala 33. tým, stala by se největší profesionální sportovní ligou v Severní Americe a překonala by NFL. Bettman sice zmínil i zájem z Atlanty a Arizony, ale potvrdil, že tyto snahy nejsou tak daleko jako texaský projekt.

Úvahy o dalším rozšiřování, při kterém by poplatek za expanzi mohl přesáhnout jednu miliardu dolarů, pohání růst hodnoty sportovních franšíz i obrovský úspěch nedávných nováčků ze Seattlu (poplatek 650 milionů) a Vegas (500 milionů). Lize hraje do karet i dlouhodobá popularita hokeje v netradičních tržních oblastech napříč takzvaným Slunečním pásem, kam se NHL v posledních 40 letech rozšiřovala či stěhovala. Zdá se, že v trendu bude pokračovat.

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