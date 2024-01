NHL se chystá na další klub. Salt Lake City by mohlo hrát už v další sezoně

V NHL se možná chystá velká změna. Majitelé basketbalového Utahu Jazz oficiálně požádali NHL o zahájení procesu rozšíření s cílem přivést nejlepší hokej do Salt Lake City. Pozor, a to již v příští sezoně, kdy by mohl nový tým jako dočasnou domácí arénu využít Delta Center, kde sídlí Jazz.

"NHL si váží zájmu, který projevila společnost Smith Entertainment Group (SEG) o přivedení ligy do Utahu. Během rozhovorů v průběhu uplynulých dvou let na nás udělalo dojem odhodlání Ryana a Ashleyho Smithových věnovat se své komunitě a jejich nadšení a vize pro Utah nejen jako hokejový trh, ale i jako význačnou sportovní a zábavní destinaci. Utah je slibný trh a my se těšíme na pokračování našich rozhovorů,“ uvádí NHL ve svém stanovisku.

Potvrdila tak, že jednání nejsou ničím novým. Naopak, trvají od roku 2022. Zájem ze Salt Lake je opravdu velký, o čemž hovoří i snaha o uspíšení procesu a touha o zúčastnění se nejbližší sezony.

Společnost SEG totiž uvedla, že tým může začít hrát v Delta Center v podstatě okamžitě, ale existuje i možnost vyčkání na novou arénu, která bude postavena v oblasti Salt Lake City.

Ta se obecně činí, jelikož se uchází o pořádání zimních olympijských her v roce 2034. Bylo by to již podruhé – v roce 2002 hostilo Salt Lake City olympijské hry, které byly druhými, na něž NHL vyslala své hráče.

Oblast je celkově sportovně založená. Salt Lake City bylo již dříve domovem profesionálních týmů v IHL. Tým Utah Grizzlies je zase pobočkou Colorada Avalanche v ECHL. O basketbalu řeč, v okolí se také nacházejí dva fotbalové týmy.

"SEG si představuje blízkou budoucnost, kdy se NHL bude v Utahu dařit, a my se stoprocentně soustředíme na to, aby se tak stalo co nejdříve," uvedl Smith v prohlášení, které SEG vydala.

"Jsme nadšeni do sportu a zábavy v našem státě a jsme odhodláni poskytovat prvotřídní sportovní a zábavní zážitky obyvatelům Utahu i návštěvníkům z celého světa. Jsme připraveni přivítat NHL a jsme přesvědčeni, že čas a pozornost, které všechny strany tématu věnují, přivedou do naší komunity natrvalo jednu z nejzajímavějších a nejdynamičtějších lig na světě."

