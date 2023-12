NHL potvrdila neúčast Čechů na novém turnaji. Bettman se bojí o olympiádu

To, o čem zámořští novináři spekulovali, se potvrdilo. NHL prostřednictvím svého komisaře Garyho Bettmana potvrdila, že by se v příští sezoně měl odehrát mezinárodní turnaj. Každopádně bez české účasti. Bettman také vyjádřil obavy nad blížící se olympiádou.

„Ještě to nebylo dokončeno, ale v současné době je to na agendě bod číslo jedna," řekl Bettman po druhém dni úterního zasedání Rady guvernérů ligy. Mluvil o mezinárodním turnaji pro čtyři týmy, který by měl být začátkem střídání nejlepších mezinárodních turnajů.

Aniž by to Bettman potvrdil, uvedl, že Spojené státy, Kanada, Švédsko a Finsko budou čtyři účastnické země turnaje v roce 2025. Potvrdily se tak i informace, že turnaj, jenž by byl omezen pouze na hráče NHL a mohl by se konat na více místech, by byl bez Čechů.

Od Světového poháru v hokeji v roce 2016 NHL žádný mezinárodní turnaj nepořádala ani se ho neúčastnila. Naposledy se v sezoně uskutečnila přestávka pro turnaj v roce 2014, kdy se konaly ZOH v Soči.

„Dává nám to pěkný úvod do mezinárodních turnajů nejlepších a doufám, že zároveň budeme v pozici, kdy budeme moct oznámit, že budeme mít pevné plány, abychom vám mohli říct, jaký bude Světový pohár. Konečným cílem je jet na olympiádu, o dva roky později na Světový pohár, o dva roky později na olympiádu a tak dále," řekl Bettman. „To je cyklus, do kterého se snažíme dostat, ale řekli jsme si, že tomu zkusíme udělat malý předkrm.“

Bettman také uklidnil fanoušky i hráče, že NHL nadále spolupracuje s Mezinárodním olympijským výborem a Mezinárodní hokejovou federací na podmínkách účasti na ZOH v Miláně v roce 2026. Žádná dohoda ale zatím nebyla uzavřena.

„Víme, že pro hráče je důležité, aby tam jeli, a chceme, aby se to uskutečnilo,“ řekl Bettman.

„Není to o samotném učinění rozhodnutí,“ pokračoval nejvýše postavený ligový činovník. „Jde o snahu dokončit plány, z nichž některé jsou mimo naši kontrolu. Je na Mezinárodním olympijském výboru a IIHF, aby uvedly do pořádku věci, které tam musí být, a nezanedbatelná je i skutečnost, že stadion ještě ani nezačali stavět, což vzbuzuje obavy. Obvykle, když se staví stadion pro olympijské hry, je hotový rok předem a máte čas na pořádání testování, stavbu ledu a všechno kolem. Oni předpokládají, že to bude hotové až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025, což je tak šest nebo osm týdnů před olympiádou.“

Bettman uvedl, že dalšími otázkami jsou placení pojištění smluv hráčů NHL a zajištění cestování a ubytování pro hráče a jejich rodiny v Miláně. Tyto výdaje byly na předchozích pěti olympijských hrách, kterých se NHL zúčastnila, hrazeny MOV a místními organizačními výbory.

Share on Google+