NHL potrestala Binningtona za jeho agresivní zkrat!

Jordan Binnington obdržel od ligy dvouzápasový trest za napadení Ryana Hartmana při klání s Minnesotou. Moc nechybělo ani k bitce dvou gólmanů! Brankáři Blues přitom neujely nervy poprvé. Toto už však bylo moc a NHL jej po právu suspendovala.

Z utkání, které na první pohled nebudilo největší pozornost, se stala nevídaná podívaná, jak co se týče gólů, tak co se týče emocí na ledě. V zápase to pořádně jiskřilo a kdo si toto klání nenechal ujít, rozhodně neprohloupil.

Pavel Bučněvič nasázel hattrick, dvakrát skóroval Jakub Vrána, ale největší pozornosti se nakonec dostalo Jordanu Binningtonovi. A nebylo to kvůli velkým zákrokům, ale opět kvůli povaze maskovaného muže ve svatyni Blues. O tomto kanadském brankáři se všeobecně vědělo, že rozhodně nepatří mezi klidné povahy, jak tomu u gólmanů ostatně bývá zvykem a v zápase s Minnesotou to opět řádně potvrdil.

O co šlo? Ryan Hartman překonal gólmana Blues po křížném pasu z kruhu a cestou za slavícími spoluhráči zavadil o beton Jordana Binningtona. Brankář St. Louis pátou branku ve své síti neunesl a vrhl se do slavícího klubka Wild, kde vyrážečkou napadl střelce Hartmana.

Pochopitelně se strhla obrovská mela a rozhodčí měli plno práce, aby situaci uklidnili. Incident rozlítil i Fleuryho, který se přes celé hřiště vydal k Binningtonovi, aby s ním srovnal účty. K bitce gólmanů málem došlo, ale rozhodčí celou situaci přispěchali uhasit včas. Fleury byl na bitku připravený, o čemž vypovídaly i jeho slova na ledě.

„Hej, hej. Pojď, pojď, pojď,“ řekl Fleury a odhodil rukavice a helmu poté, co dobruslil na druhou stranu kluziště.

Když čárový rozhodčí zadržel Binningtona, Fleury zopakoval: „Pojď, pojď, pojď.“ V tu chvíli už byl i u Fleuryho muž v pruhovaném.

„Ne, ne, ne. Ještě jsme neskončili. No tak. Bude to dobré,“ řekl Fleury rozhodčímu. „Vždy chce s někým bojovat. Bude to zábava, ne? Trochu rozproudíme dav.“

O bitku stál i Binnington, který se však marně snažil vymanit ze sevření rozhodčího. K incidentu s Fleurym se po zápase vyjádřil.

„Nebyl jsem překvapen, že za mnou Fleury přijel. Tak nějak si myslím, že to byla naše chvíle, ale také jsem cítil respekt k Fleurymu,“ řekl Binnington. „Je to legendární brankář. Když za mnou přijel, vypovědělo to o něm hodně.“

Brankář Blues byl za svůj zkrat ligou potrestán stopkou na dva následující duely.

