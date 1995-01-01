NHL otevřená dalšímu rozšíření. Favority jsou dvě tradiční metropole

20. října 11:00David Zlomek
Záměr NHL dál rozšiřovat ligu už není jen spekulací fanoušků, vedení soutěže opakovaně potvrdilo, že expanzi se nebrání. Přestože podle oficiálních vyjádření nejde o aktivní projekt, vedení ligy přiznává, že možnost nových týmů je stále na stole.
„Rozšiřování není iniciativa, kterou právě prosazujeme. Je to možnost, kterou jsme připraveni předložit našemu vedení, pokud to bude dávat smysl,“ napsal zástupce komisionáře Bill Daly v e-mailu reagujícím na spekulace o expanzi dle webu RG.org.
Přesto se mezi lidmi v NHL šíří domněnka, že právě teď je pro majitele ideální chvíle přidat další kluby. Důvod? Peníze z expanzních poplatků. Ty se totiž, jak připomíná RG.org, nedělí mezi hráče a vlastníky jako běžné hokejové příjmy. Nová kolektivní smlouva s hráčskou asociací NHLPA začne platit v září 2026 a potrvá do roku 2030, do té doby zůstávají expanzní peníze výhradně v rukou klubů. „Dává smysl, že by vlastníci chtěli přidat jeden nebo dva týmy ještě před vypršením smlouvy,“ řekl anonymní zdroj z NHL pro RG. „Až se bude vyjednávat další dohoda, hráči si určitě řeknou o podíl.“
Daly to ale popírá: „Neprobíhají žádné oficiální snahy o přidání týmů před rokem 2030. To téma jsme s vedením vůbec neřešili.“
Od vstupu Vegas Golden Knights v roce 2017, kteří zaplatili 500 milionů dolarů, se expanze pro NHL stala zlatým dolem. Seattle Kraken přidal v roce 2021 dalších 650 milionů a když loni majitel Arizony Coyotes Alex Meruelo prodal klubové aktivity za 1,2 miliardy, každý vlastník NHL inkasoval 200 milionů.
Právě tyto částky vysvětlují, proč je o expanzi takový zájem. A podle většiny insiderů už mají liga i investoři jasno, kam by se mohla NHL vydat dál. V zákulisí se nejčastěji mluví o Atlantě a Houstonu. „Atlanta je v podstatě hotová věc,“ uvedl zdroj RG. „Houston je hned za ní, ale věci se můžou změnit.“
