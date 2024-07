NHL, nebo univerzita? Celebriniho rozhodnutí přijde během pár dní

Je mu čerstvých osmnáct let, stal se jedničkou draftu a má být hlavní tváří přestavby San Jose Sharks. Macklin Celebrini nastoupil v úterý do tzv. development campu San Jose, který vede trenér John McCarthy, a poprvé oblékl tréninkový dres Žraloků. Právě po tomto vývojovém kempu, jenž skončí ve čtvrtek, by se měl Celebrini rozhodnout, jaké budou jeho další kroky.

Možnosti, které Celebrini momentálně má, jsou dvě. Buď se rozhodne, že je na NHL připravený, podobně jako byl připravený loni rovněž osmnáctiletý Connor Bedard, a po podpisu vstupního kontraktu se zkusí v nejslavnější hokejové lize světa prosadit, nebo se vrátí na univerzitu do Bostonu, kde odehraje svou druhou sezonu v NCAA.

„Rozhodnutí se blíží,“ prohlásil Celebrini v rozhovoru s novináři po úterních trénincích. „Rozhodnu se hodně rychle. Teď se snažím hlavně si užít tento kemp a po něm si vyberu.“

Celebrini musí volit pečlivě. Pro jeho vývoj by možná bylo rozumnější, kdyby se vrátil na univerzitu, jenže už loni byl v NCAA dominantní. Ve 38 zápas vsítil 32 branek a přidal stejný počet asistencí, přičemž se stal vítězem Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče univerzitní soutěže.

V produktivitě byli lepší jen Will Smith, což je další prospekt San Jose, a Cutter Gauthier, jehož práva patří Anaheimu. Jelikož ale Celebrini za touto dvojicí příliš nezaostával, přičemž mu bylo pouhých 17 let, zvolení nejlepším hráčem NCAA bylo na místě.

Je tedy otázkou, jestli vůbec má NCAA Celebrinimu ještě co nabídnout. Tato otázka je rovněž zásadní v tom, zda by pro něj nebylo vlastně lepší, kdyby se plně vrhnul mezi profesionály a na dospělý hokej.

Pokud byste se zeptali zmíněného trenéra Johna McCarthyho, který je koučem farmářského týmu San Jose Barracudy, pravděpodobně by mu doporučil, ať to zkusí rovnou mezi profíky. Jeho dovednosti na tréninku se mu velmi líbily. „Bylo to od něj opravdu dobré, byl soutěživý. Je před ním hodně učení, měl pomalejší rozjezd, ale pak se do toho dostal a byl s pukem konkurenceschopný. To pro mě nejvíce vyniklo,“ těšilo jej, jak se dokázal požadavkům a nárokům přizpůsobit.

První tréninky probíhaly i pod dozorem legend San Jose Sharks Joe Thorntona a Patricka Marleaua. Pro Celebriniho to byla velká škola. „Jsou tu, aby nám pomohli a podělili se o své znalosti. Bylo to opravdu skvělé, dávali nám drobné rady k dobru,“ zářil mladý Kanaďan.

Vedení San Jose mezitím, aby podpořilo přestavbu kádru, na trhu s volnými hráči přivedlo do týmu na čtyři roky Tylera Toffoliho a na dva roky Alexandera Wennberga. Jednoznačným cílem generálního manažera Mika Griera je, aby tito hráči pomohli právě Celebrinimu v růstu. Byť zatím neví, jestli už v příští sezoně bude kanadský forvard zkoušet prorazit v NHL. Dle jeho kroků je patrné, že v to doufá.

Celebrini je z těchto posil týmu samozřejmě nadšený. Moc dobře ví, že Sharks v uplynulé sezoně nehráli dobrý hokej, a takové posilování může také misky vah v jeho rozhodování překlopit na stranu NHL.

„Tito kluci se v NHL pohybují už dlouho a mají za sebou spoustu zápasů. Když se od nich můžeme učit a mít je v šatně, určitě nám to pomůže,“ řekl za všechny mladé naděje organizace.

Zkusí tedy jednička letošního draftu v osmnácti letech štěstí a naskočí do kolotoče NHL, nebo se vrátí na univerzitu? Tato otázka by měla být zodpovězena v nejbližších dnech.

