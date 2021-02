NHL nabídne masivní porci dvanácti zápasů, poprvé by mohl jít do akce Pastrňák

Fanoušci NHL se od sobotního večera až do nedělního časného rána rozhodně nudit nebudou. Vše začne v 19 hodin večerním soubojem Buffala s New Jersey, poté si krátce odpočineme a připravíme se na noční program, který přinese dalších jedenáct zápasů. Velkou pozornost poutá hlavně souboj dvou nejlepších týmů Východní divize Washingtonu s Bostonem, v dresu Bruins by se poprvé v sezoně mohl představit nejlepší český hokejista posledních let David Pastrňák. Tento zápas nabídne ještě jeden příběh, poprvé po přestupu do Washingtonu si zahraje proti svým bývalým spoluhráčům slovenský obránce a bývalý kapitán Bostonu Zdeno Chára.

19:00 Buffalo Sabres - New Jersey Devils

Buffalo zatím v osmi zápasech dokázalo vybojovat stejný počet bodů a nachází se na pátém místě Východní divize. Pokud se Sabres bude dařit i dál pravidelně bodovat a hlavně pokud jim stále bude fungovat velmi silná první formace, nemuseli by být jen otloukánkem divize. Naposledy ve dvojzápse s Rangers vyhráli 3:2 a prohráli 2:3 v prodloužení. New Jersey také nepatří mezi hlavní favority na postup do play-off, po sedmi zápasech mají na kontě sedm bodů. Devils prohráli poslední dva zápasy s Philadelphií 3:5 a 1:3.

1:00 Carolina Hurricanes - Dallas Stars

Půjde o souboj dvou týmů, které už si nějakým způsobem prošly koronavirem a mají tak zatím odehrány jen čtyři zápasy. Oba si ale mohou pochvalovat povedený vstup do nového ročníku. Hurricanes třikrát vyhráli, naposledy 1:0 v prodloužení nad Tampou v prvním zápase po deseti dnech. Čisté konto vychytal Petr Mrázek a v prodloužení rozhodl Martin Nečas. Dallas je na tom dokonce ještě lépe, všechna čtyři úvodní klání sezóny vyhrál se skóre 19:6, naposledy vyhrál oba zápasy s Detroitem 2:1 v prodloužení a 7:3.

1:00 Detroit Red Wings - Florida Panthers

Detroit nemá vůbec povedený start do sezony, v osmi zápasech nasbíral jen pět bodů a pouze jedinkrát dokázal vyhrát v základní hrací době. Z posledních čtyř utkání Red Wings vybojovali jen jeden bod, naposledy prohráli dvakrát s Dallasem. Detroit se bude znovu muset obejít bez českého útočníka Filipa Zadiny. Florida je na tom sice jen o dva body lépe než Detroit, ale odehrála zatím pouze čtyři utkání. První tři dokázali Panthers vyhrát, naposledy poprvé v sezoně prohráli, 2:3 v prodloužení podlehli Columbusu.

1:00 Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs

Edmonton se nachází až na pátém místě Severní divize, v devíti zápasech získal pouze šest bodů a na čtvrtý Vancouver už má čtyřbodovou ztrátu. Oilers zatím potvrzují, že jsou stále jen týmem dvou hvězd - Connor McDavid a Leon Draisaitl vládnou kanadskému bodování celé NHL, ale tým poztrádá větší hloubku. Toronto má naopak mužstvo postavené tak, aby mohlo zápolit o nejvyšší příčky, play-off by mělo být povinností. Maple Leafs v devíti zápasech získali už 14 bodů a jsou v divizi první. Poslední čtyři utkání Toronto vyhrálo, včetně toho na ledě Edmontonu (4:3).

1:00 Montreal Canadiens - Calgary Flames

Dalším kanadským soubojem bude střetnutí mezi Montrealem a Calgary. Tyto týmy v minulosti působily v opačných konferencích, takže mezi nimi není žádná velká rivalita, třeba se ale v této sezoně utvoří. Montreal má pro tento ročník velké ambice, které zatím potvrzuje ziskem dvanácti bodů v sedmi zápasech a druhým místem v divizi. Poslední tři zápasy Canadiens vyhráli. Calgary naopak už třikrát v řadě prohrálo, naposledy 2:4 právě s Montrealem. Flames odehráli jen šest zápasů, mají pět bodů a jsou v divizi předposlední.

1:00 New York Rangers - Pittsburgh Penguins

New York Rangers neprožívá povedený start do sezony. V sedmi zápasech vybojoval jen pět bodů, což znamená průběžné poslední místo v našlapané Východní konferenci. Rangers navíc chybí kvůli zranění Filip Chytil. Naposledy Rangers vyhráli 3:2 v prodloužení nad Buffalem, čímž přerušili sérii čtyř předchozích porážek. Ani v Pittsburghu nepanuje spokojenost, trápí se hlavně jeho hvězdy Chris Letang s Jevgenijem Malkinem, kteří nejsou takoví tahouni, jak by se od nich očekávalo. Ve středu vše vyústilo až v odchod generálního manažera Jima Rutherforda. Penguins jsou s devíti body čtvrtí a naposledy dvakrát prohráli s Bostonem.

1:00 Philadelphia Flyers - New York Islanders

Philadelphia patří mezi týmy, které by určitě neměly chybět v play-off. Tuhle predikci zatím Flyers naplňují, s jedenácti body z osmi zápasů mohou být se startem do sezony spokojeni, patří jim třetí místo ve Východní divizi. Po nepovedeném dvojzápase a dvou porážkách od Bostonu Flyers zase zabrali a dvakrát vyhráli nad New Jersey. Nejproduktivnějším hráčem Philadelphie je s devíti body (1+8) Jakub Voráček, který v posledních zápasech nastupoval v první formaci. Islanders dokáží být nepříjemným play-off týmem, nejprve ale musí do vyřazovacích bojů postoupit. Začátek sezony se jim nepovedl, mají jen šest bodů a jsou v divizi předposlední. Tři poslední zápasy Islanders prohráli, potřebují už nutně zabrat.

1:00 Tampa Bay Lighting - Nashville Predators

Tampa patří jakožto obhájce Stanley Cupu znovu mezi velké favority celé soutěže, start do sezony má ale trochu pomalejší. Lightning mají na kontě jen sedm bodů, ale na druhou stranu odehráli jen pět zápasů a zatím jen jednou nebodovali. Poslední dvě utkání Tampa prohrála, s Columbusem 2:5 a s Carolinou 0:1 v prodloužení. Ondřej Palát nastupuje v prvním útoku a zatím získal solidní čtyři body (3+1). Nashville odehrál už sedm zápasů a na kontě má jen o bod víc než Tampa a patří mu třetí místo v Centrální divizi. Naposledy se Predators dvakrát utkali s Chicagem, které v obou případech přetlačili (3:2 v prodloužení, 2:1 na nájezdy).

1:00 Washington Capitals - Boston Bruins

Asi největším tahákem sobotního programu NHL je souboj Washingtonu a Bostonu, tedy dvou aktuálně nejlepších týmů Východní divize. Washington v osmi zápasech pokaždé bodoval, s třinácti body je první. Boston odehrál o jeden zápas méně a ztrácí na Capitals dva body, v případě vítězství se tak na něj může dotáhnout. Bruins vyhráli čtyřikrát v řadě a proti Wahingtonu by mohli poprvé v sezoně nasadit svého nejlepšího střelce posledních sezon Davida Pastrňáka, který je konečně fit po zranění a už naplno trénuje. Washington se naopak stále musí obejít bez distancovaných Rusů Alexe Ovečkina, Jevgenije Kuzněcova, Dmitrije Orlova a Ilji Samsonova. Bohužel tak neuvidíme souboj dvou nejlepších střelců NHL z minulé sezony Ovečkina s Pastrňákem. Velkým lákadlem tak bude alespoň první souboj Zdena Cháry v dresu Washingtonu proti Bostonu, kterému dělal dlouhých čtrnáct let kapitána.

2:00 Minnesota Wild - Colorado Avalanche

Také Minnesota a Colorado přinesou v noci na neděli hodně atraktivní souboj dvou týmů ze špice tabulky. Obě mužstva jsou na tom velmi podobně, shodně nasbírali v osmi zápasech deset hodů za pět výher a tři porážky. Colorado je s nepatrně lepším skóre druhé, Minnesota třetí. Avalanche mají s 28 góly nejlepší ofenzívu v divizi, lídrem týmové produktivity je s deseti body (2+8) Nathan MacKinnon. Naposledy Colorado porazilo 7:3 a 3:0 San Jose. Wild naposledy vyhráli 5:3 nad Los Angeles, čímž se vrátili do vítězného tempa po předchozích porážkách 3:5 od San Jose a 1:2 od LA.

3:00 Anaheim Ducks - St. Louis Blues

Anaheim odehrál osm utkání a získal stejný počet bodů. V tabulce Západní divize jsou Ducks šestí se ztrátou jen jednoho bodu na postupové čtvrté místo. Anaheim nepodává nijak oslnivé výkony, vstřelil dosud jen čtrnáct branek, což je společně s Islanders nejméně ze všech týmů, které odehrály pět a více zápasů. Anaheim ale drží nad vodou ve skvělé formě chytající John Gibson, který odchytal sedm zápasů s průměrem 94,22 %. St. Louis odehrálo o jeden zápas méně než Anaheim a na kontě má o jeden bod více, v tabulce divize je čtvrté. Blues v předminulé sezoně získali Stanley Cup a podobné ambice mají i v tomto ročníku. Poslední tři utkání odehrálo St. Louis proti Los Angeles, z toho dvakrát vyhrálo.

4:00 Winnipeg Jets - Vancouver Canucks

Winnipeg i Vancouver nabraly v poslední době vynikající formu a ukazují, že by se mohly poprat o postup do play-off z ryze kanadské Severní divize. Jets zatím odehráli jen sedm zápasů, z nichž pětkrát vyhráli a mají tak na kontě deset bodů. Z posledních pěti zápasů se Winnipeg hned čtyřikrát radoval z vítězství. Vancouver vyhrál třikrát po sobě a konečně tak dal zapomenout na nepovedený vstup do sezony. Canucks jsou sice stejně jako Jets na deseti bodech, ale také mají odehrány o tři utkání navíc. Vancouver odehrál poslední tři zápasy se slabou Ottawou a všechny vyhrál, proti Winnipegu se ukáže, jak na tom doopravdy je.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+