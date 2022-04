NHL nabídne čtyři duely! Pokud chtějí Golden Knights do play off, musí bodovat

Pouze osm týmů půjde v noci ze středy na čtvrtek do akce. Na první utkání si evropský fanoušek počká až do půl třetí ráno, v tuto dobu vyjede na led Edmontonu Dallas. Zbylá tři utkání se rozehrají ve čtyři hodiny ráno středoevropského času. Čekají nás další zajímavé boje o zbylá postupová místa.

Hned první utkání bude velice zajímavé vzhledem k play off. Edmonton ani Dallas nemají své místo ve vyřazovacích bojích jisté. Olejáři jsou bojům o Stanley Cup přeci jen o pár bodíků blíže a aktuálně se drží na druhé pozici v Pacifické divizi. Parta kolem McDavida má aktuálně dvě výhry v řade a určitě by ráda přidala další bodový zisk. Zato forma Dallasu i jejich výkony jsou jako na houpačce. Stars naposledy prohráli s Vancouverem, předtím vyzráli na San Jose. Celek z Texasu může uspět na ledě Edmontonu, vzájemná bilance z aktuální sezony hovoří totiž jasně pro něj, kanadský tým Stars přehráli 4:1 a 5:3.

Zbylá utkání noci jsou na programu od čtyř hodin ráno středoevropského času. Trápící se Arizona přivítá Chicago, které na tom není o moc lépe. Oba celky už mají bránu do play off uzavřenou. Kojoti se pokusí zastavit sedmizápasovou sérii proher, během této šňůry dostávali od soupeřů navíc slušné nálože. Blackhawks z posledních jedenácti utkání slavili výhru pouze jednou, takže budou určitě chtít na ledě nejslabšího celku letošního ročníku bodovat.

Na led nováčka dorazí Laviny z Colorada. Zatímco Seattle se do vyřazovacích bojů nepodívá, Avalanche už si zajistili dokonce první pozici v Západní konferenci. Speciální bude tento zápas pro Joonase Donskoie, kterého si Krakeni zvolili v rozšiřovacím draftu a stal se jednou z posil nové organizace. Nováček ligy vyhrál sice poslední dvě utkání, nutno však podotknout, že hrál proti Devils a Senators, kteří jsou letos na dost podobné úrovni. Avalache škobrtli z posledních deseti utkání pouze jednou, nedávno je porazili Capitals. Colorado hrálo se Seattlem již dvakrát, v obou případech dokázaly Laviny bez větších problémů zvítězit.

Poslední utkání noci se odehraje ve městě hazardu. Celek z Las Vegas stále bojuje o místo do play off, s Capitals to budou mít ale velice těžké. Washington z posledních sedmi zápasů prohrál jen jednou a naposledy si vyšlápl na nabušené Colorado. Golden Knights se naopak nyní celkem hledají. Naposledy padli finalisté roku 2018 s Devils, kteří jsou téměř na chvostu ve Východní konferenci i v celé lize. Může se stát, že letos poprvé Rytíře ve vyřazovací části neuvidíme. Caps a Golden Knights spolu letos odehráli jediné utkání, které potěšilo všechny fanoušky defenzivního hokeje, po výhře 1:0 se radoval celek z Las Vegas.

