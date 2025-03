NHL mění předávání cen: Místo ceremoniálu překvapení pro vítěze

NHL se rozhodla radikálně změnit způsob, jakým předává své individuální ceny. Podle Elliotta Friedmana ze Sportsnet letos neproběhne tradiční televizní galavečer, místo toho se liga pokusí ocenit vítěze nečekaným způsobem.

Podnětem pro změnu se stalo video, které obdržel quarterback Buffalo Bills Josh Allen po zisku ceny MVP. Děti z nemocnice Oishei Children's Hospital mu ve videu osobně gratulovaly k úspěchu, což vedení NHL zaujalo.

„NHL se na to video podívala a řekla si: 'Možná bychom mohli udělat něco podobného,'“ uvedl Friedman během pořadu Hockey Night in Canada. „Cílem je moment překvapení. Místo dětí by v tomto případě mohl hráče informovat někdo jiný – třeba přítel, příbuzný nebo mentor.“

Dosavadní podoba slavnostního ceremoniálu byla často kritizována jako strnulá a nezáživná. Zatímco minulý rok si ceny odnesli například Connor McDavid, Quinn Hughes nebo Connor Hellebuyck, celá show nevyvolala příliš emocí.

Nový formát by mohl zahrnovat nečekané momenty, včetně různých vtípků. „Možná to bude vtipná situace, kde hráč projde nějakým netradičním zážitkem a na konci mu řeknou: 'Víš, proč jsme tě tím vším provedli? Protože jsi vyhrál tuhle cenu,'“ naznačil Friedman.

Minulý rok se ceny udílely 27. června v Las Vegas, tedy jen tři dny po finále Stanley Cupu, den před draftem a týden před otevřením trhu s volnými hráči. Pokud NHL přejde na nový systém, ceny by se mohly začít odhalovat už během play-off, podobně jako to dělá NBA.

„Mělo by to začít už během play-off,“ řekl Friedman. „Některé z největších cen, jako je Hart Trophy, by si ale liga mohla nechat až na speciálně připravený pořad během finále Stanley Cupu.“

