NHL mělo čekat největší léto za poslední dobu. Místo toho asi bude nuda

1. listopadu 14:00David Zlomek
Ještě v létě se o červenci 2026 mluvilo jako o jednom z možná nejdivočejších přestupových období poslední dekády. Měla to být exploze volného trhu a v nabídce měla být plejáda hvězd, které si budou kluby přetahovat za astronomické částky. Jenže z velkolepých představ nezbylo skoro nic.
Během několika posledních týdnů si totiž své klíčové hráče pojistily téměř všechny organizace. Connor McDavid prodloužil v Edmontonu, Jack Eichel podepsal osmiletou smlouvu v Las Vegas, Kirill Kaprizov zůstal v Minnesotě a naposledy i Martin Nečas stvrdil osmiletý kontrakt v Coloradu.
Ze seznamu nejžádanějších hráčů tak zbývá jen polovina. A z velkolepých přestupových „závodů“ se rýsuje spíš bitva o Alexe Tucha, který má od statusu superstar daleko.
„Když se dnes podíváte na volné hráče pro příští léto, možná jediným opravdovým tahákem zůstává Artěmij Panarin,“ řekl Tyler Yaremchuk v pořadu Daily Faceoff LIVE. „Očekává se, že Adrian Kempe zůstane v Los Angeles, Nick Schmaltz by měl zůstat v Utahu, tam mají peněz dost. Bude to hodně slabé.“
Bývalý brankář Carter Hutton s ním souhlasil: „A navíc se pořád ztenčuje. Bude zajímavé sledovat, kdo z hráčů opravdu vydrží až do července a půjde na trh. Kluby dnes používají jako páku osmý rok smlouvy, takže se hráči nechají přemluvit. Ale pokud jste Panarin nebo Kempe, kdo si to může dovolit, pak čekání může přinést větší peníze. Platový strop roste a pár klubů bude chtít utrácet. Když se o jednu hvězdu přetahují tři týmy, těch deset milionů se snadno může změnit ve dvanáct.“
Trh, který měl být naplněný jmény světové extratřídy, tak už dnes působí vybraně i unaveně. Velké hvězdy si vybírají jistotu, místo neznámého dobrodružství v létě raději podepisují s kluby, kde mají stabilní roli, dobré podmínky a zažité místo v šatně.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.