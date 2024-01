NHL má dva vládce! Kučerov s MacKinnonem řádí a evokují devadesátky

Je to nevídaná show! Nathan MacKinnon má za posledních 9 mačů 21 bodů a už se dotáhl na Nikitu Kučerova v čele ligové produktivity. Celkový účet je jak v případě dynamického Kanaďana, tak ruského kumštýře skutečně impozantní. Jsou na 64 bodech a to základní část ještě není ani v půlce! V noci na pátek bodovali oba a jen potvrdili, že mezi střelci či asistenty chybí jejich jména v zápisech o utkání jen zcela výjimečně. Takových mačů je jako šafránu.

Že se v současné NHL, bohaté na góly, najdou dva borci, co před polovinou sezony nastřádají tolik bodů?

To se snad i čekalo. Co je ovšem šokující, je fakt, že ani jeden nemá na dresu číslo 97. Vždyť Connor McDavid byl jasným favoritem v závodě o Art Ross Trophy, v ročníku 2022/23 nad ostatními čněl jako Eiffelova věž nad parkem Champ-de-Mars.

Tentokrát měl ovšem pomalejší rozjezd, přesněji řečeno nejpomalejší v kariéře, a tak i přes čerstvou pětibodovou show stále za Kučerovem a MacKinnonem zaostává.

MacKinnon rozhodl podruhé za sebou prodloužení. To ve stejném dresu zvládl už jen Greg de Vries:

MacKinnon is unstoppable. He completes the comeback in OT and continues his insane start to the season.



pic.twitter.com/kr913JJRCc — Drew Livingstone (@ProducerDrew_) January 5, 2024

Ti se stali prvním párem hokejistů od devadesátých let, co se mohou pochlubit nejméně 64bodovým ziskem před odehráním 40. partie v sezoně. Před nimi to naposledy dokázali Mario Lemieux, Ron Francis a Jaromír Jágr (1995/96).

A za posledních 30 let už jen Sergej Fjodorov s Waynem Gretzkym (1993/94). Ano, vzpomínáte si správně, elegantní Rus, co uměl na ledě všecičko, to tehdy dotáhl až k Hart Trophy.

Ostatně o nejcennější z trofejí udělaných v základní části se mluví také v souvislosti s Kučerovem a MacKinnonem. Své mančafty táhnou, o čem svědčí nejen parádní statistiky. Jen mrkněte na mače Colorada a Tampy, ti dva dominují.

O báječných výkonech Kučerova se rozpovídal třeba kapitán Bolts Steven Stamkos: "Víte, roky mám Nikitu před sebou jako na dlani. Vidím, jak tvrdě maká na tréninku, v létě, jak je do hokeje zapálený. To, jak se mu daří, mě nepřekvapuje ani v nejmenším."

"Stammer" si dovolil otevřít i téma, co možná bude hokejové nadšence rozdělovat.

Nathan MacKinnon has 21 points in his last nine games. ????‍♂️ pic.twitter.com/ulN999EOO8 — NHL (@NHL) January 5, 2024

"Myslím si, že je tak trochu veřejností nedoceněný. Možná není rychlý jako McDavid nebo silný jako MacKinnon, ale v jeho hře se snoubí všechno dohromady. Jeho přehled na ledě a hokejové IQ? To je jednoduše jiná liga!"

Vnímáte to také tak? Nedostává se rodákovi z Majkopu dostatečného uznání? ať už to máte jakkoliv, je potřeba vyzdvihnout, že bojovník i génius v jedné osobě nezpomaluje ani po třicítce. Stále je na vrcholu, přitom má tělo pobouchané jako málokdo.

Básnit jde samozřejmě i o MacKinnonovi.

Ne každému se ovšem do toho chce, takový trenér dallaských Stars Peter DeBoer po tříbodové show forvarda s přezdívkou "MacK", jen suše konstatoval, že nejlepší hráči Avs předčili top plejery, co má k dispozici on.

A dodal, že příště musí jeho skvadra MacKinnona lépe bránit. To se ale snáz řekne, než realizuje. 64 bodů mluví samo za sebe.

Mimochodem, tolik jich v takové fázi základní části neměl v samostatné historii Colorada (tedy od roku 1995) nikdo. Stejně unikátní je Kučerovova bilance v klubové kronice Tampy. Skvostná vizitka.

Ano, Kučerov a MacKinnon jsou nyní vládci NHL. Ze všech nejvíc baví fajnšmekry. A zvolnit neplánují.

