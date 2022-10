NHL hlásí další rekord. Kessel je novým Ironmanem a míří na tisícovku!

Nevídaný rekord si oficiálně v noci připsal Phil Kessel. Poté, co vyrovnal dosavadní hranici Keitha Yandlea v počtu odehraných utkání za sebou, ji dnes překonal. A to dost stylově. Jeho tým vyhrál a gólem načal pátou stovku gólů. Další cíl? Tisícovka!

990. Tolik zápasů v kuse Phil Kessel odehrál. Jinými slovy, v zápase nechyběl od 31. října 2009. I tato perspektiva ukazuje, jak významný je to počin. Žádné suspendace, žádné zranění, prostě nic.

„Vždycky jsem byl spíše hráčem, který chce hrát, Ne vysedávat na tribuně. Snažím se hrát, ať už se děje cokoliv,“ řekl po nočním utkání.

Po utkání, v němž si připsal další krásní jubileum. Pětatřicetiletý borec totiž vstřelil už čtyřstou branku v soutěži. „Jo, jsem rád že to tam padlo. Byla to výjimečná noc, ale nejradši jsem za dva body,“ připomněl triumf Vegas.

Právě Vegas se ho ujalo v létě, kdy byl volným hráčem. Golden Knights jsou jeho pátým klubem. Rekordní šňůru načal v Torontu (446 utkání), následoval Pittsburgh (328) a Arizona (208)

Zdá se, že osud si s ním opravdu hezky pohrává. Na dohled má totiž rovnou tisícovku a v lize není snad nikdo, kdo by mu dosažení této mety nepřál. A proti komu jubilejní zápas odehraje? Jistě, proti Arizoně, svému bývalému klubu!

Mimochodem, právě Coyotes se v minulé sezoně zachovali velmi pěkně, a to když Kesselovi umožnili v Detroitu nastoupit na jediné střídání, aby ihned mohl spěchat za manželkou do porodnice. Kessel tak prodloužil výjimečnou sérii, navíc nechyběl při narození svého potomka.

„Když se nad tím zamyslíte, je to vážně těžko k uvěření,“ kroutil po zápase hlavou Jack Eichel. „Zřídka kdy vidíte hráče, co odehraje kompletní sezonu. Ale dokázat to v několika sezonách po sobě? Wow.“

Kessel tak nyní nahání tisícovku, jestli se nic špatného nestane, brzo ji bude mít. Nezapomenutelně se tak zapíše do dějin NHL.

]

Share on Google+