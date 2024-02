NHL dál sází na Bedarda. Další Winter Classic bude v Chicagu

NHL pokračuje v nastoleném trendu, a i nadále těží z popularity Connora Bedarda. I tak si vysvětlují fanoušci zvolení příštího konání utkání pod širým nebem Winter Classic, které se bude konat na stadionu baseballových Chicago Cubs. Blackhawks se střetnou se St. Louis.

"Myslím, že když se zeptáte každého kluka a na jeho seznam věcí, které si přeje, venkovní zápas je samozřejmě jednou z nich," řekl Bedard.

Zápas v roce 2025 bude reprízou zápasu NHL Winter Classic z roku 2017, který se hrál na Busch Stadium v St. Louis. Blues tehdy vyhráli 4:1 před 46 556 fanoušky.

Wrigley Field byl dějištěm historicky druhého Winter Classic v NHL, který se hrál 1. ledna 2009 mezi Blackhawks a Detroitem.

Bude to podruhé, co se NHL vrátí do místa konání Winter Classic. Fenway Park, domov Boston Red Sox, hostil utkání v letech 2010 a 2023.

Chicago je navíc zkušeným mužstvem, co se zápasů pod šitým nebem týká. Bude to pro Blackhawks už sedmý venkovní zápas v NHL, naposledy se tak stalo v roce 2019 proti Bostonu.

A co Blues? Ti mají ve venkovních zápasech stoprocentní bilanci 2-0-0. V roce 2017 porazili Blackhawks a v roce 2022 Minnesotu.

"Je to součást historie a sport v Chicagu je dost podstatný," řekl Bedard. "Spojení těchto dvou věcí je výjimečné."

Přesné datum utkání se však neví. Na 1. ledna jsou naplánována tři čtvrtfinále univerzitního fotbalového play off, takže NHL by v zájmu většího zájmu televizních diváků mohla zápas uspořádat v jiný den.

