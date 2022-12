NHL by mohla navýšit počet zápasů. Jednat by se mělo v březnu

Zámořská NHL by mohla už brzy zavést nový formát základní části. V kuloárech se hovoří velmi aktivně o tom, že by se hlavní fáze sezony mohla rozšířit o další dvě utkání. Jednání o možném navýšení počtu zápasů by mohlo proběhnout v březnu. S odkazem na nejmenovaný zdroj o tom informoval Greg Wyshynski z ESPN.

O tom, že by se počet zápasů v základní části mohl zvýšit, se údajně hovoří mezi majiteli a zástupci organizací už několik měsíců. Bližší informace byly poskytnuty tento týden, kdy se vyjádřilo několik zdrojů, které mají k těmto diskuzím blízko.

Byť je NHL občas kritizována za to, že základní část je příliš dlouhá a pro hráče náročná, možná by mohla být ještě delší. Konkrétně pak o dva zápasy, kterými by se počet utkání zvýšil na 84. Podle zdroje Wyshynskiho by se o tomto návrhu mohlo oficiálně jednat už v březnu. Doposud přitom probíhaly pouze neoficiální diskuze.

Aktuální formát s 82 zápasy je při rozdělení do čtyř divizí nevýhodný, co se týče rivalit mezi divizními týmy. Zatímco s většinou soupeřů v divizi hrají týmy čtyřikrát, se dvěma soupeři absolvují pouze tři utkání, což nepřeje právě atraktivním zápasům rivalů.

Jako příklad se dá uvést rivalita mezi newyorskými Rangers a Islanders. Tyto týmy se spolu v této sezoně utkají celkově pouze třikrát, přičemž poslední duel je naplánován už na 22. prosince. Místo čtvrtého souboje mezi úhlavními soupeři se oba celky vydají v průběhu sezony k celkem třem zápasům s týmy z Atlantické divize a ke dvěma zápasům se všemi týmy Západní konference.

Zvýšením počtu zápasů na 84 by se zajistilo, že by v rámci jednotlivých divizí každý s každým odehrál čtyři zápasy. Tím by se eliminovala hrozba, že by největší rivalové přišli kvůli formátu o jeden pikantní zápas.

Byť by se jednalo o další zatížení už tak dost vytížených hokejistů, našlo by se spousta pozitiv. Jistota čtyř zápasů mezi divizními rivaly by potěšila zejména fanoušky a televizní společnosti, které by do svých programů získaly více atraktivních zápasů. V neposlední řadě by pak majitelé organizací získali více financí. Nejde jen o vstupné za jeden domácí zápas, o který by týmy odehrály více, ale také o vyšší výdělek za televizní práva. Z toho by samozřejmě profitovala i samotná NHL.

Jak zmínil Wyshynski, v březnu by o možnosti navýšení počtu zápasů měli jednat generální manažeři všech celků zámořské soutěže. Pokud by padla dohoda, kterou by schválila rovněž liga, není prozatím jisté, kdy by k rozšíření základní části mohlo dojít.

Formát s 84 zápasy v základní části se už v NHL praktikoval v sezonách 1992/93 a 1993/94. Od zkrácené sezony 1994/95 se zavedl současný formát s 82 zápasy, přičemž ligu hrálo o poznání méně klubů. Poté, co došlo k několika rozšířením a k přebudování jednotlivých divizí, se snížil počet atraktivních zápasů mezi rivaly.

