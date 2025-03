NHL bude jednat s hráči o nové kolektivní smlouvě. Máme se bát?

Kdo si pamatuje ten otřesný moment z ledna 2005, kdy NHL odpískala celou sezónu, sotva se toho traumatu zbaví. Jakmile dojde na řeči o nové kolektivní smlouvě, fanoušci zpozorní a někteří se rozklepou strachy.

Čeká nás to znovu.

Podle slov Garyho Bettmana zasednou liga i hráčská asociace za jednací stůl 1. dubna. Obě strany půjdou k jednáním perfektně připravené. NHL si projednala svoje s generálními manažery na výročním zasedání. Má seznam navrhovaných změn. Bojíte se? Nemusíte. Podle všech indicií a zpráv z médií panuje ohledně nadcházejících jednání optimismus.

Covidová mánie, omezování pohybu a zavírání všeho možného je za námi. Hokeji se daří. Platový strop rekordně roste. Hráči vydělávají víc a víc. Majitelům rostou výnosy z podnikání. Výkonný ředitel NHLPA (na snímku) půjde do jednání pozitivně naladěn.

„Nemyslím si, že narážíme na fundamentální problémy. Na základě všeho, co slyším od Martyho, očekávám dobré diskuse. Doufám, že vše zvládneme rychle, tiše a bezbolestně,“ řekl Gary Bettman k prodloužení kolektivní smlouvy, která skončí v září 2026.

Také z druhé strany jdou povzbudivá prohlášení. „Děje se spousta skvělých věcí. Je tu spousta dobrých momentů. Poslední věc, kterou chcete udělat, je zničit dynamiku,“ řekl hráčský zástupce Walsh během turnaje Four Nations.

Marty Walsh objížděl kluby a sbíral od hráčů poznatky. Také zástupce komisaře Bill Daly řekl, že má desítky stránek dlouhý seznam návrhů a nápadů od generálních manažerů a dalších zaměstnanců ligy.

Hokejisté se těší na mezinárodní konfrontaci. Ta jim byla poslední roky odpírána, ale nyní mají příslib, že si v reprezentačních dresech zahrají. Další rozšiřování ligy prý není bezprostředně na pořadu dne. O čem by se mohlo mluvit, je prodloužení základní části z 82 na 84 zápasů. NHL už to zažila v sezónách 1992-93 a 1993-94.

Velmi tiše se mluví o tom, co visí ve vzduchu. Rostoucí napětí mezi Kanadou a USA. Obchodní válka lemovaná cly a ošklivými výkřiky politiků. Nikdo neví, zda napjaté vztahy neohrozí i bezproblémově fungující přeshraniční sportovní podniky, jako je NHL nebo NBA.

„Pokud bude kanadská ekonomika ovlivněna do té míry, že klesne kanadský dolar vůči americkému, jelikož děláme vše v amerických dolarech, bude to mít potenciálně dopad na naše kanadské kluby a příjmy související s hokejem. Doufáme, že je to jen malý okamžik v čase a dostaneme se přes to. Politicky se do toho nezapojuji,“ řekl Gary Bettman.





