NHL bez Rusů? Agenti se bojí o budoucnost svých hráčů za mořem

Cizinci v Rusku se dostávají do nepříjemné pozice, Rusové v cizině taktéž. Například FIFA už povolila zahraničním fotbalistům v Rusku přerušit a nedodržet pro tuto sezónu kontrakt, jenomže je těžké se ze země vůbec dostat. Rusové v zahraničí by zase často rádi zůstali natrvalo a bojí se, že to nepůjde.

Týká se to i těch nejlepších. Ruští hokejisté v NHL kontaktovali spolu se svými agenty a kluby imigrační právníky, aby si vyjasnili veškeré možnosti a pokud možno rozptýlili obavy z toho, že vůbec nedostanou nebo jim nebude prodlouženo potřebné vízum.

Jak řekl tsn.ca Joe Kirkwood, imigrační právník ze San Diega, který pracuje ohledně vyřizování víz pro víc než 25 klubů NHL a AHL, všichni jsou znepokojeni opatřeními kanadské i americké vlády.

„V mých týmech jsou vyděšení. Bojí se, že ruští hráči v systému mohou být žádáni o to, aby odešli. Nebo jim nebudou obnovena víza. Bojí se sankcí. Spojené státy i Kanada vyhlašují nové a nové sankce prakticky každým dnem a je nemožné říct, jestli potřebné dokumenty dostanete.“

„Nečekám, že by americká vláda rušila víza pro ruské profesionální hokejisty, kteří už tu hrají, ale existuje opravdu reálná a oprávněná obava o to, jak to bude s novými vízy,“ dodal Kirkwood.

Nejde jen o hráče samotné. Někteří by rádi dostali z Ruska na západ své rodiny. Přitom třeba ukrajinská ambasáda v Ottawě požádala kanadskou vládu, aby přestala udělovat nutná povolení a víza všem Rusům, zejména sportovcům. Strohé úřední prohlášení zatím takovou možnost vyloučilo, ale situace se může změnit s každým dnem nebo týdnem.

Kirkwood si vybavuje precedent z ledna 2017. Donald Trump tehdy jedním podpisem udělil „ban“ cizincům sedmi muslimských zemí. Samozřejmě nyní doufá, že pod Joe Bidenem se situace s Rusy opakovat nebude. „Není žádný důvod si to myslet,“ říká.

Stačí, aby se takto zachovala jedna ze dvou zemí, v níž se NHL hraje, a je tu velký problém. Situace se měnila už s covidem. Před ním dávala Kanada cizincům pracovní povolení obvykle na dva až tři roky. Teď ho zkrátila na rok. Pokud by nyní přestala dávat ruským hokejistům víza úplně, mohli by zažádat o uprchlický status. To už jsou ovšem hodně bizarní představy.

Zpřísňování podmínek je bohužel pravděpodobné. „Roste nová železná opona. Jdeme do další studené války,“ tvrdí Marie Popovová, profesorka politických věd na McGillově univerzitě v Kanadě.

