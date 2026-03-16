Nezničitelný vousáč přepsal historii. Burns jako první obránce odehrál tisíc zápasů v řadě

5. dubna 12:00David Zlomek
Hokejový svět se v sobotu poklonil jednomu z největších vytrvalců všech dob. Jednačtyřicetiletý obránce Colorada Avalanche Brent Burns nastoupil do utkání proti diviznímu rivalovi z Dallasu a stal se teprve druhým hráčem v historii NHL, a vůbec prvním bekem, který odehrál neuvěřitelných 1 000 zápasů v základní části bez jediného přerušení.
Tato série, která trvá už více než dvanáct let, potvrzuje Burnsovu pověst hokejového železného muže, který se v dresu Avalanche nejen nesmazatelně zapsal do dějin, ale i ve svém věku stále patří k absolutní elitě. Burns, jenž je proslulý svým mohutným vousem a neutuchajícím optimismem, byl během zápasu oceněn i na kostce nad ledem v Dallasu, kde mu tleskali nejen fanoušci Colorada, ale uznání mu vyjádřilo i domácí publikum Stars.
Absolutní rekord v počtu odehraných zápasů v řadě drží útočník Phil Kessel, který mezi lety 2009 a 2023 zvládl 1 064 utkání bez pauzy. Burns je mu nyní v patách a jeho série, která začala už 21. listopadu 2013 ještě v dresu San Jose, nejeví žádné známky úpadku. Burns během své kariéry prošel Minnesotou, San Jose a Carolinou, než zakotvil v Denveru. V aktuálním ročníku už stihl nastřílet 11 gólů, čímž se po boku legendárního Nicklase Lidströma stal jediným obráncem v historii ligy, který dokázal nasázet dvouciferný počet branek ve věku 40 let a více.
Sám Burns přistupuje ke svému historickému milníku s typickou skromností a humorem. „Mám před sebou jen dalších 24 hodin a člověk nikdy neví. Upřímně, na nic se nespoléhám,“ vtipkoval Burns po pátečním tréninku, kdy narážel na to, že proti Dallasu třeba vůbec nenastoupí.
Přiznal, že na rekord začal myslet až v posledních týdnech, protože celou sérii vnímá spíše jako shodu šťastných okolností. „Vždycky jsem říkal, že to vyžaduje strašně moc štěstí. Proto o tom ani nerad mluvím,“ dodal. „Snažím se nedívat moc dopředu. Sotva vím, jaký máme program na zítra,“ uzavřel s úsměvem.
Podle kouče Jareda Bednara není důvod Burnse šetřit, i když se blíží play-off, protože jeho přítomnost v sestavě je pro tým klíčová. „Je to částečně jeho životopisem a tím, co jako hráč dokázal. Nikdy nechcete, aby vaši nejlepší hráči seděli, pokud to není nutné,“ vysvětlil Bednar. Podle něj má Burns neuvěřitelnou schopnost oklepat se z horšího zápasu a druhý den přijít s ještě větší energií. „Nikdo nechce vytáhnout Burnse ze sestavy a říct mu, že bude odpočívat. On je prostě pokaždé připraven jít do akce,“ dodal kouč Colorada.