Neznámá v útoku Devils. Na farmě budu maximálně dva měsíce, hlásí Gritsjuk

15. srpna 3:17

Vladimír Vykoukal

New Jersey Devils už několik let řeší podobný problém – absenci produktivních útočníků do druhé a třetí lajny, kteří by doplnili hvězdného Jacka Hughese s Jesperem Brattem. Teď sáhli po méně známém jménu. Z ruské KHL vytáhli Arsenije Gritsjuka, s nímž podepsali jednoletý kontrakt. Bude právě on tím kýženým doplněním?

Devils Gritsjuka draftovali v 5. kole roku 2019, ruský útočník ale neopustil svou rodnou zem a zůstal v KHL. Podařily se mu zejména poslední dva ročníky v Petrohradu, v jehož dresu si za 115 utkání připsal 93 kanadských bodů. Teď se poprvé rozhodl zkusit štěstí v zámoří.

A vypadá to, že se mu moc nechce dlouho vyčkávat na svou šanci. „Pokud to nevyjde, můžu se kdykoliv vrátit. Jsem ochotný začít i v AHL, ale ne na dlouho. Maximálně na dva nebo tři měsíce, víc ne,” nechal se Gritsjuk slyšet v nedávném rozhovoru pro ruský web SportsExpress.

Dostane Gritsjuk hned na začátku šanci plně ukázat svůj útočný talent? Devils přivedli několik útočníků, kteří by potenciálně mohli obsadit volné pozice na křídlech dvou elitních formací. Z Dallasu přišel Gritsjukův krajan Jevgenij Dadonov, z Edmontonu pak Connor Brown. V minulé sezoně v elitních lajnách nastupovali Stefan Noesen, Ondřej Palát nebo Dawson Mercer, kteří také nebudou chtít přijít o svou pozici. Gritsjuk tedy bude mít silnou konkurenci, je však pravděpodobné, že šanci dostane.

Jen těžko však lze čekat, že se ruský útočník hned zařadí mezi nejproduktivnější hráče Devils. Jedná se spíše o tvořivého a rychlého hráče, který ani v KHL nedával tak velký počet gólů. O jeho šikovnosti a kreativitě ovšem není pochyb. Je otázkou, jestli dostane dostatek prostoru, aby své přednosti plně projevil.

Gritsjukův příběh v mnohém přípomíná jiného ruského hráče – Nikitu Guseva. Ten se k Devils přidal v roce 2019 ve svých sedmadvaceti letech, tehdy paradoxně také z Petrohradu. A první ročník mu vyšel velmi slušně. V 66 zápasech zaznamenal 44 kanadských bodů a vypadalo to, že jeho zámořská kariéra bude úspěšná. Jenže hned v dalším ročníku přišel výkonnostní propad, Gusev se po dvaceti zápasech stěhoval na Floridu, kde odehrál dalších jedenáct utkání, čímž svou štaci v NHL zakončil. Uvidíme, jestli Gristjuk v Americe zanechá výraznější stopu.

