Nezlomná víra v Sullivana. Pittsburgh podepsal vítězného trenéra s velkým předstihem

Penguins dvakrát za sebou pomohl ke Stanley Cupu. Když měla sezona 82 mačů, Sidney Crosby a spol. pod jeho vedením pokaždé nastřádali sto a více bodů. Mike Sullivan zkrátka má nezpochybnitelnou auru vítězného kouče, což ostatně byl jeden z faktorů, které generální manažer Ron Hextall zmínil při oznámení nové tříleté dohody se čtyřiapadesátiletým Američanem. Kontrakt bude platit od ročníku 2023/2024.

Sullivanovo kouzlo ještě nevyprchalo.

Pittsburgh s ním na střídačce stále rok co rok patří k předním mančaftům NHL, ačkoliv na papíře ne vždy mohl konkurovat těm nejsilnějším kádrům. "Sully" náramně zapracovává hráče z farmy, zpravidla skvěle vytěží přednosti získaných posil.

Je to do velké míry jeho zásluha, že Tučňáci drží nejdelší aktivní šnůru postupů do play-off napříč velkými severoamerickými soutěžemi.

"Je pro mě těžké slovy vyjádřit, co pro mě Penguins znamenají. Cítím, že máme každoročně šanci vyhrát Stanley Cup. A bude to platit i nadále, kabina stárne, ale pořád není přestárlá," míní Sullivan, jemuž se navzdory fenomenálním výsledkům stále vyhýbá Jack Adams Award.

Koučem roku v NHL sice ještě vyhlášen nebyl, Hextall je ale skálopevně přesvědčen, že mezi naprostou špičku bývalý centr patří.

"Mike je jedním z nejlepších trenérů v téhle lize a pro mě bylo zásadní mít s ním podepsáno na pár let dopředu. Je výtečným lídrem, jeho cestou k úspěchu je komunikace, upřímnost a zodpovědnost. Dál chce budovat vítěznou kulturu v Pittsburghu."

Pens si Sullivana zavázali až do roku 2027, na podzim by se měl stát – podle počtu odtrénovaných zápasů – nejdéle působícím koučem v klubové historii. Titul toho nejvítěznějšího má už teď.

Share on Google+